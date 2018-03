EXCLUSIVA | El plan del CEO de Lenovo para conquistar el mercado

Cuando Yang Yuanqing entra en la habitación, todos callan, no porque sea un ejecutivo ceremonioso, sino porque su equipo comprende la necesidad de hacer un uso eficiente del tiempo.

YY, como es mejor conocido, es CEO de Lenovo y ha pasado buena parte del día en reuniones con ejecutivos de la compañía que están a cargo de la región latinoamericana; está 14 horas atrás del huso horario de casa, luce cansado y, por momentos, le cuesta trabajo encontrar las palabras precisas ante nuestras preguntas.

El responsable de haber convertido a Lenovo en una empresa global, con una capitalización de mercado de 6,800 millones de dólares (mdd), visitó México por una buena razón: Es uno de los países estelares para la compañía y está incrustado en una región que también va al alza.

“Nuestro negocio móvil en Latinoamérica es el más sólido. Tenemos países clave (Brasil, México y Argentina), y estamos muy felices con el logro; también han contribuido con buenos ingresos”, afirma YY.

En el segundo trimestre fiscal, que concluyó el 30 de septiembre de 2017, América Latina mostraba un incremento del 69% en el negocio móvil y, además, estelarizaba el crecimiento en ventas de PC, con un repunte del 37.1%.

“No habíamos sido rentables en varios trimestres, pero [en el segundo trimestre fiscal] no sólo hicimos dinero en América Latina [de habla española], también en Brasil, que no hace mucho era el mercado más desafiante para Lenovo. Estoy muy satisfecho con los logros”.

México es un mercado clave para la compañía en venta de computadoras: colocó más de 4 millones el año pasado, más 4 millones de tabletas, y es el segundo mercado en importancia para Lenovo en telefonía móvil. “Es estratégico para nosotros. En el tercer trimestre nos volvimos el número 1 en ventas por primera vez, con casi 21% de participación”, afirma.

De acuerdo con IDC, la marca casi duplicó su tamaño en un mercado que, en el primer semestre, se contrajo 10%.

En parte, esas cifras se deben al regreso de Motorola a América Móvil, una relación que estuvo fracturada durante un par de años debido a discrepancias sobre el tiempo que deberían tardar en llegar las actualizaciones de Android a los usuarios en nuestro país. “Estamos muy felices, con casi 100% de cobertura en retail con los operadores”, dice YY.

No obstante, la simple reconciliación de Moto con Telcel no explica toda la historia. Una parte corre por cuenta de la oferta de esta marca, con un portafolio cada vez más amplio, encabezado por el Moto Z Force, la versión con pantalla inastillable de su teléfono modular, y un catálogo de módulos, o Moto Mods, que van desde baterías de carga rápida hasta una cámara de 360 grados.

Al Moto Z se suman el Moto X premium, tres versiones del Moto G premium lite y dos del Moto E, su modelo de entrada, completando una oferta que abarca prácticamente todos los rangos de precio en el mercado de teléfonos inteligentes.

La comida en el tazón

Gracias a YY, Lenovo ha pavimentado su camino hacia la expansión global, mediante la adquisición de divisiones que otros ya no querían. En 2005, compró a IBM su división de PC por 1,750 mdd. En 2014, extendió ese acuerdo con System X, la división de servidores, en un trato de 2,100 mdd y, ese mismo año, compró Motorola a Google por 2,900 mdd.

Poco después, en junio de 2016, Yuanqing presentó, en San Francisco, el Moto Z, el primer teléfono modular de la compañía, una plataforma sobre la que terceros podían desarrollar complementos (llamados Moto Mods) para extender la experiencia del usuario con el smartphone.

Lenovo suele ubicarse como un sólido segundo lugar en ventas de PC, muy cerca del líder, HP. En el cuarto trimestre de 2017, Lenovo tenía el 22.2% del mercado de cómputo personal, apenas 1.3% detrás de HP. Ése es su principal motor de ganancias. En el lado de la movilidad, no obstante, la historia es distinta y Lenovo no figura en el top 5, que es encabezado por Huawei, Oppo y Vivo.

En su más reciente reporte trimestral, YY delineó su estrategia de “tres olas”, que incluye:

Mantener la rentabilidad del negocio de las PC para alimentar nuevos negocios. Convertir las divisiones de los smartphones y centros de datos en motores de crecimiento. Invertir en dos iniciativas impulsadas por la Inteligencia Artificial: Dispositivos+Nube e Infraestructura+Nube.

Eso implica esfuerzos desafiantes, dado que ambos mercados tienen competidores casi imbatibles. El mercado de teléfonos inteligentes es dominado por Huawei, Vivo, Oppo, Samsung y Apple; y, el de los centros de datos y servidores, tiene que enfrentarse en Occidente con Google y Amazon, y, en Asia, con Alibaba, China Telecom, Tencent y Huawei.

Ese panorama ha provocado que las acciones de la compañía se encuentren a 11.50 dólares, muy lejos de su máximo histórico de 32.21 dólares, alcanzado en abril de 2015, en medio del optimismo de la compra de Motorola.

“No me preocupan las acciones. Nuestro equipo directivo tiene mucha confianza en la firma; acaba de invertir 500 mdd en la empresa. Eso es muestra de confianza en el negocio. Quizá sólo nosotros podamos comprender nuestra estrategia y nuestra capacidad de ejecución, pero, tarde o temprano, analistas e inversionistas comprenderán nuestro valor, apreciarán lo que hemos hecho; ellos quieren ver pruebas, muestras de desempeño… y se las vamos a dar”, dice.

“Ésa es nuestra estrategia. Tenemos tres grupos de negocio, pero sólo una estrategia de negocio, así que, primero, tenemos el cómputo personal, que es nuestro principal generador de ingresos; luego, tenemos dos nuevos motores, el móvil y el de centros de datos; por el momento, pierden dinero, pero no creo que eso esté mal: es el enfoque correcto, porque debemos invertir en ellos en esta etapa, construir cimientos sólidos y después podremos perseguir el crecimiento de los ingresos y hacer de esos negocios nuestra principal fuente de ingresos. En tanto, nos estamos enfocando también en el software”, agrega el directivo.

“Las PC son la comida que tenemos en el tazón; las otras dos son el platillo que tenemos en una olla y que estamos cocinando.”

El siguiente platillo

Hacer frente a los titanes de Occidente y Oriente no es una tarea sencilla y requiere de algo más que muchos millones en el banco.

“Si no tenemos un producto emocionante y buena tecnología para desarrollarlo, no estamos satisfechos”, afirma YY. De acuerdo con el también miembro de la lista de multimillonarios de Forbes (ocupa el lugar 1,500), la estrategia de Lenovo involucra un sistema con visión a largo plazo. “En el Lenovo Research Group tenemos un grupo dedicado a desarrollar productos de uno a dos años; no sólo con tecnología asequible, sino también vanguardista y compatible con 5G, por ejemplo. Luego, tenemos a otro que se encarga de idear conceptos que puedan llegar al mercado en un marco de tres a cinco años y, por último, uno que proyecta sus desarrollos de cinco a 10 años”, explica Yuanqing.

Adicionalmente, la compañía cuenta también con un equipo de inversión que ayuda a buscar e invertir en tecnologías que tengan sentido para su negocio. Eso puede dar tranquilidad a los usuarios, porque, si Lenovo invierte en una tecnología, lo hace con una visión a largo plazo.

Ahora mismo, por ejemplo, “tenemos negocios de bocinas y pantallas inteligentes en China, pero no son sólo productos: son servicios en la nube, todo un ecosistema. Si queremos lanzar los productos en AL y Estados Unidos, primero tenemos que preparar el contenido, las aplicaciones y los servicios. Ése es nuestro enfoque. Creemos que estamos muy bien posicionados, no sólo para cumplir con las exigencias actuales del mercado, sino también con las del futuro”, asegura.

Un componente clave en la estrategia es la Inteligencia Artificial, la que, Yuanqing cree, “estará integrada en todos los dispositivos; será su motor. Sin ella, los dispositivos del futuro no podrán llamarse a sí mismo inteligentes”. Para solventar ese desarrollo, Lenovo ha anunciado una inversión de 1,200 mdd en esa área para los próximos tres años.

“Definitivamente, tu teléfono se volverá cada vez más inteligente, con la IA, pero no Inteligencia Artificial, sino Inteligencia Aumentada; elevará la inteligencia humana. Ésa es mi perspectiva”, agrega Yuanqing.

“Estamos trabajando en muchas áreas, no sólo en lenguaje natural, reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, que estarán integrados en todo tipo de aparatos; también estamos trabajando en Big Data para poder ofrecer soluciones integrales para algunas industrias, por ejemplo, para la de manufactura. Lenovo usará el Big Data para determinar cuál es la retroalimentación de los usuarios de los productos y que nos ayude a crear la próxima generación de productos, y también a venderlos”, explica el CEO.

Ese expertise, aclara, también podrá venderse a otras empresas y servir como un generador de ingresos: “La IA y el Big Data ya nos han ayudado a ser más eficientes; ahora podemos hacer lo mismo por otras compañías, incluyendo áreas como el pronóstico de la demanda, el desarrollo de productos y el marketing”.

Así, YY se muestra confiado de que Lenovo está bien posicionado para hacer frente a un entorno tan complejo y una competencia tan dura: “La principal amenaza de la compañía es que nos falte la ambición, mantenernos quietos; eso es lo más peligroso. Es por eso que he venido a hablar con mi equipo, a motivarlo, a transmitir una actitud ganadora. Hemos alcanzado la posición número dos en México. Ahora tenemos que preguntarnos qué nos impide convertirnos en el número uno. Siempre nos hemos fijado el objetivo más alto. Lo más peligroso es no perseguirlo”.

