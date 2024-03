Exportaciones mexicanas repuntan en febrero, registran crecimiento anual de 13%

En febrero de 2024, las exportaciones de mercancías sumaron 50,721 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 13 por ciento, respecto al mismo mes de 2023, este incremento se da después de dos meses consecutivos de caídas anuales y es el más alto de los últimos 13 meses, de acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Del monto total, 48,098 millones de dólares correspondieron a exportaciones no petroleras y 2,623 millones de dólares a petroleras, lo que implicó crecimientos de 12.9% en las exportaciones no petroleras y de 15.7% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 13.7% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 8.4%.

En tanto, el valor de las importaciones de mercancías fue de 51,306 millones de dólares, monto que implicó un ascenso anual de 9.7%, es el crecimiento más alto desde enero de 2023, derivado de un alza de 14.7% en las importaciones no petroleras y de una caída de 33.1% en las petroleras.

Al considerar las importaciones por tipo de bien, se presentaron aumentos de 13.9% en las importaciones de bienes de consumo, de 7.9% en las de bienes de uso intermedio y de 18.9% en las de bienes de capital.

Con base en lo anterior, en febrero de 2024 se presentó un déficit comercial de 585 millones de dólares, inferior al déficit de 1,889 millones de dólares en el mismo mes de 2023.

Crecimiento mensual

Con cifras ajustadas por estacionalidad, en febrero de 2024 las exportaciones totales de mercancías reportaron un crecimiento de 4.24 por ciento, respecto al mes previo. Es el crecimiento mensual más alto desde marzo de 2023, derivado de ascensos de 4.44% en las exportaciones no petroleras y de 0.99% en las petroleras.

Por su parte, las importaciones totales mostraron un alza mensual de 6.91%, la más alta desde julio de 2021, la cual se derivó de aumentos de 7.06% en las importaciones no petroleras y de 4.94% en las petroleras.

Por tipo de bien, se presentaron incrementos mensuales de 5.01% en las importaciones de bienes de consumo, de 8.04% en las de bienes de uso intermedio y de 1.57% en las de bienes de capital.

