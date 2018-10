Facebook contrata exlíder británico como jefe de Asuntos Globales

Facebook contrató a Nick Clegg, ex viceprimer ministro de Reino Unido, como jefe de Asuntos Globales y del equipo de Comunicaciones, lo que lo convierte en el político europeo de más alto rango con un puesto en Silicon Valley.

La designación tuvo lugar en momentos en los que la red social más grande del mundo enfrenta críticas de usuarios y legisladores tras escándalos sobre violaciones a la privacidad e intromisiones políticas.

Clegg fue el líder de los Liberales Demócratas de Reino Unido, un socio minoritario de la coalición liderada por los Conservadores que gobernó Reino Unido entre 2010 y 2015.

Sirvió como viceprimer ministro de David Cameron, pero fue marginado del gobierno después de que los Conservadores obtuvieron la mayoría en 2015 en una elección en la que el partido de Clegg sufrió una significativa pérdida de apoyo. El político perdió su propio escaño en el Parlamento británico en las elecciones generales del año pasado.

Uno de los políticos británicos que han publicado su opinión al respecto es el Nigel Farage, el exlíder del partido de extrema derecha que promovió el referéndum del Brexit, Ukip.

“Facebook ha nominado a un propagandista global, Nick Clegg, como vicepresidente de Asuntos Globales, esto son malas noticias para la libertad de expresión”, tuiteó Farage.

Facebook have appointed globalist propagandist @nick_clegg as Vice President for Global Affairs, this is bad news for free speech.

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) October 19, 2018