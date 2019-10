Facebook cuestionado por permitir falsedades en avisos políticos

AFP.- Facebook volvió a convertirse en foco de críticas por su inacción sobre el discurso político en esa plataforma, que un grupo de empleados y congresistas estadounidenses piden revisar para evitar la difusión de informaciones falsas o engañosas.

En una carta, empleados de la red social urgieron a la compañía a combatir la “desinformación cívica”, y dijeron que la propagación de información falsa es una “amenaza” para lo que la compañía busca defender.

“Objetamos firmemente esta política tal como está. No protege las voces, sino que permite a políticos demonizar nuestra plataforma al apuntar a la gente que cree que el contenido publicado por figuras políticas es confiable”, dice la carta con 250 firmas revelada por el diario The New York Times.

Al mismo tiempo, legisladores estadounidenses que critican a Facebook intensificaron su llamado a revisar su política, que exime a los comentarios y anuncios pagados en la plataforma de la verificación de hechos, un problema que se ha intensificado con los anuncios en línea del presidente Donald Trump usando lo que algunos llamaron afirmaciones de falsedad demostrable.

“La nueva política de publicidad permite a políticos publicar avisos de falsedad comprobable en la plataforma. No creo que eso sea correcto”, dijo el senador demócrata Mark Warner, de Virginia, quien dijo que ha enviado una carta al director ejecutivo Mark Zuckerberg para que “revierta esta decisión”.

Otros miembros del partido Demócrata se le sumaron. “Ser político no debería ser una licencia para mentir, en especial para desparramar odio. Si los empleados de Facebook lo entienden, Zuckerberg debería hacerlo”, tuiteó el senador Richard Blumenthal.

La senadora y la aspirante a la candidatura presidencial demócrata Elizabeth Warren tuiteó: “Los propios empleados de Facebook saben cuán peligrosa es para nuestra democracia su política, que permite a los políticos mentir en sus anuncios. Mark Zuckerberg debería escucharlos; aplaudo su valiente esfuerzo para responsabilizar a su propia empresa”.

Facebook no respondió a una consulta de la AFP, pero a principios de este mes dijo que no es el trabajo de las empresas de tecnología “censurar” a los políticos.

