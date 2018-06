Esta semana dio inicio con la novedad de que Facebook respondió a las miles de preguntas formuladas al presidente ejecutivo Mark Zuckerberg por miembros del Congreso de EU, aunque en algunos casos no respondió completamente a las preguntas, o simplemente se refirió a declaraciones hechas con anterioridad.

Por mencionar un ejemplo, tenemos la siguiente pregunta hecha al joven de Menlo Park:

“En su testimonio, usted discutió dos modelos comerciales típicos empleados por las compañías de medios sociales para poner el contenido a disposición de los usuarios: un modelo apoyado por publicidad y un modelo basado en suscripciones. Si Facebook cambiará de un modelo publicitario a un modelo de suscripción, ¿cuánto esperaban pagar los consumidores para acceder al contenido de Facebook? ¿Alguna vez considerarías hacer un cambio así? ¿Si no, porque no?”

A lo que la empresa que él lidera, Facebook, respondió:

“Al igual que muchos otros servicios gratuitos en línea, vendemos espacio publicitario a terceros. Hacerlo nos permite ofrecer nuestros servicios a los consumidores de forma gratuita. Esto es parte de nuestra misión de dar a las personas el poder de construir comunidad y acercar el mundo”.

Este es el tipo de respuestas que hace que uno se quiera poner en el banquillo de la defensa en el juzgado de la Juez Judy, o alguna película de noventera de abogados y poder decir “objeción su Señoría, buscando la moción de ¡no respondió a la pregunta!

Pero a final de cuentas, el resultado fue que las respuestas fueron una combinación de respuestas con, claramente, no respuestas. No hubo nuevos nada que llamara la atención de primera vista, más que su cinismo. Tal vez haya algo que si llame la atención, pero de cómo 450 páginas de respuesta no hay analista que haya dicho, “miren, una extraordinaria respuesta”.

Algo que puede ser un tanto revelador, pero no extraordinario, a una pregunta reiterada a lo largo de las sesiones con el Congreso de EU es que se pudo saber que la compañía dice que no crea perfiles sombra, o perfiles temporales de gente que no son usuarios de su plataforma (es decir, de gente que no ha aceptado sus términos de uso). Pero creo que dos mil preguntas, y 450 páginas de respuesta para obtener este pequeño pedazo de información se asemeja más a una estrategia de “trolls de patentes” en donde llenas tanto de patentes que gana el que tiene más porque si no serían millones en poner patente contra patente ante un juzgado. Aquí la estrategia parece que generas tanto contenido, que el Congreso tendrá que definir qué presupuesto tiene para revisar y dar seguimiento a todo ese volumen de “respuestas”.

