Falla en WhatsApp permitió hackeo de cuentas con videollamadas

Reuters.- Una falla en el servicio de mensajería WhatsApp permitió a hackers tomar el control de las aplicaciones de los usuarios cuando respondían a una videollamada, informaron este miércoles los sitios web de tecnología ZDnet y The Register.

La vulnerabilidad, que afectó a la aplicación tanto en iPhones como en teléfonos Android, se descubrió a fines de agosto y fue reparada por Facebook, firma propietaria de WhatsApp, a principios de octubre, según un informe de divulgación técnica publicado en internet.

Facebook no respondió a las solicitudes de comentarios de manera inmediata. No está claro si el error fue aprovechado en alguna ocasión para realizar un ataque antes de que se solucionara.

“Es muy serio”, escribió Travis Ormandy, el investigador de Google Project Zero que descubrió la falla, en Twitter. “Sólo responder a una llamada de un atacante podría comprometer completamente a WhatsApp”, advirtió.

This is a big deal. Just answering a call from an attacker could completely compromise WhatsApp. https://t.co/vjHuWt8JYa

— Tavis Ormandy (@taviso) October 9, 2018