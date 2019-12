Falta un empresario que quiera tener un equipo de NBA en CDMX: Eduardo Nájera

Eduardo Nájera se encontraba sentado junto al mítico portero de la selección mexicana, Jorge Campos. Ambos estaban divertidos en las sillas más cercanas a la duela de la Arena Ciudad de México, donde intercambiaban bromas, comentarios y alguna otra mirada hacia el calentamiento de los basquetbolistas de Mavericks y Pistons que se enfrentaron el jueves.

De pronto, Nájera se puso de pie. El público a su alrededor, lo reconoció de inmediato y lo abordó. ‘Lalo’ comenzó a firmar jerseys, balones y accedió a tomarse la clásica selfie. Campos, ‘el Brody’, sólo volteó apara reconocer que el mejor basquetbolista mexicano de la historia sigue siendo popular; parecía opacado por la presencia de 2.03 metros de estatura del chihuahuense.

Nájera no le falló al público mexicano complaciéndolo con la rúbrica o la fotografía, pero se tomó algunos minutos para hablar del sueño eterno de los fans al deporte ráfaga en la Ciudad de México de tener una franquicia de la NBA, que pueda jugar contra los Lakers, Mavericks, Warriors o Bulls. ¿Cuánto falta para que ese deseo se cumpla? El ex jugador de Dallas responde en entrevista exclusiva con Forbes México.

Ves a los Mavericks sobre la duela y vienen recuerdos…

Me da mucha nostalgia, porque no estoy jugando. Sin embargo, ya estando aquí, con todos los aficionados conocedores del basquetbol, es una experiencia increíble: el reconocimiento de la gente, el calor que le dan a los jugadores de la NBA. Todo mundo esta contento, la NBA esta contenta.

Siendo representante de la franquicia de los Mavericks, los jugadores están felices de estar en la Ciudad de Mexico. Habian dudas de ellos, si caminar o no, qué comer, salir o no; me quede callado y les dije que experimentaran y los comentarios que he obtenido han sido espectaculares.

¿Qué falta para, por fin, tener un equipo de NBA en México?

Nada más falta un empresario que diga yo hago el proyecto. La Ciudad ya puede soportar a una franquicia de NBA. Hay 3 tres millones de fanáticos en la Ciudad y sólo necesitas a 15 o 20 mil en la Arena Ciudad de México.

Está más cerca de lo que pensamos, se dio el primer paso con el equipo de la Liga de Desarrollo, que anunció el comisionado y nos acerca más a tener NBA en nuestro país, creo que lo veremos en los próximos 5 años. La cercanía de tener un equipo de desarrollo hacer crecer con ese ambiente.

Hay más de 100 basquetbolistas extranjeros en la NBA, pero ninguno es mexicano, ¿por qué?

Nos falta la inspiración, la aspiración de poder llegar aun equipo profesional. Esa mentalidad se va a desarrollar, porque el talento lo tenemos, pero no significa nada si no crees que puedes llegar a la NBA. Si la ves muy lejos, yo creo que es lo que nos falta más que nada para tener una mentalidad, para llegar a jugar el mejor basquetbol del mundo.

Estructuralmente qué se puede hacer para que más jóvenes puedan llegar a la NBA

Ojalá la NBA haga mancuerna con la Federación (Mexicana de Basquetbol) y la Conade. No es sólo tener un equipo para ver puros extranjeros. Hay que hacer más cosas para nuestra comunidad y juventud, niños y niñas. Debe existir el compromiso en la activación con eventos, clínicas para los jóvenes. Es muy importante, capacitar a los entrenadores también. Yo creo que el equipo en Liga de Desarrollo en México (Capitanes en la NBA G League) es lo que nos va a ayudar mucho en el futuro.