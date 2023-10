Estos son los jugadores mejor pagados de la NBA en 2023

A lo largo de una temporada baja de la NBA vertiginosa, con Bradley Beal, Chris Paul, Damian Lillard y Jrue Holiday entre los grandes nombres en movimiento, Stephen Curry permaneció arraigado en Golden State. Pero la guardia de los Warriors seguirá explorando nuevos territorios, al menos financieramente.

Al entrar en la segunda temporada de un contrato de cuatro años y 215 millones de dólares que firmó en 2021, Curry, de 35 años, recaudará 51,9 millones de dólares en la cancha en 2023-24, convirtiéndose en el primer jugador en superar los 50 millones de dólares de umbral salarial. Si se tienen en cuenta sus ingresos fuera de la cancha, incluidos patrocinios, licencias, apariciones y recuerdos, el cuatro veces campeón de la NBA recaudará un estimado de 101.9 millones de dólares (antes de impuestos y honorarios de agentes), quedando sólo detrás del delantero de Los Angeles Lakers, LeBron James.

Gracias a unos 70 millones de dólares fuera de la cancha, King James se aferra a su corona de ganancias por décima temporada consecutiva, con un estimado de 117.6 millones de dólares. Él y Curry son los dos únicos jugadores activos de la NBA, y entre sólo 15 atletas de todos los deportes, que han alcanzado las nueve cifras en un solo año.

En conjunto, los diez jugadores mejor pagados de la NBA ganarán un estimado de 746 millones de dólares, aproximadamente igual al récord de 751 millones de dólares del año pasado.

El total de 2023 incluye 291 millones de dólares fuera de la cancha (tomando el promedio entre los dos jugadores empatados en el puesto 10 en el ranking de ganancias de este año, el alero de Los Angeles Clippers, Paul George, y el pívot de los Denver Nuggets, Nikola Jokic). Si bien esa cifra representa una caída del 12% con respecto al récord de 330 millones de dólares de 2022 (principalmente porque Russell Westbrook, que ganó 35 millones de dólares fuera de la cancha el año pasado, quedó fuera del top ten), los lucrativos acuerdos de zapatillas deportivas de la NBA y las amplias oportunidades de patrocinio garantizan que ningún otro profesional La liga puede acercarse con su fuerza de marketing. Los esfuerzos comerciales de los diez jugadores mejor pagados de la NFL (69 millones de dólares), la MLB (48 millones de dólares) y la NHL (13 millones de dólares) constituyen una pequeña fracción de lo que se llevan a casa los diez mejores de la NBA. Los diez primeros en el fútbol internacional también se quedan atrás, con 236 millones de dólares.

Aún así, incluso cuando los futuros miembros del Salón de la Fama como James y Curry amplían la definición de ingresos fuera de la cancha (beneficiándose de inversiones de riesgo y construyendo imperios mediáticos, además de sus patrocinios tradicionales), los jugadores de la NBA de hoy están obteniendo sus mayores ganancias con sus contratos de juego. El tope salarial de la liga es de hasta 136 millones de dólares esta temporada, más del doble de los aproximadamente 59 millones de dólares de hace una década, y aunque el nuevo acuerdo de negociación colectiva de la NBA impone sanciones más estrictas al impuesto al lujo para frenar a los grandes gastadores, el nivel impositivo ahora excede. ​165 millones de dólares, frente a unos 72 millones de dólares en 2013-14. Ese aumento ha dado a los equipos más dinero para gastar y ha elevado el precio de los contratos más importantes de la liga: James, Jokic, Beal y Joel Embiid se unirán a Curry para superar los 50 millones de dólares en la cancha el próximo año y otros ocho jugadores están listos para alcanzar esa cifra la temporada siguiente.

Se espera que esas filas aumenten aún más en los próximos años a medida que la NBA firme nuevos acuerdos con medios nacionales, comenzando con la temporada 2025-26, que podrían duplicar el promedio de 2,660 millones al año que la liga recibe actualmente de ABC, ESPN y Turner Broadcasting.

Está previsto que Lillard se convierta en el primer jugador de baloncesto en ganar 60 millones de dólares en la cancha en 2026-27, pero no pasará mucho tiempo antes de que otro contrato rompa esa marca como un tablero.

1. 117.6 millones de dólares

LEBRON JAMES



EDAD: 38 | POSICIÓN: DELANTERO | EQUIPO: LOS ÁNGELES LAKERS | DENTRO DE LA CANCHA: 47.6 MILLONES • FUERA DE LA CANCHA: 70 MILLONES

Lebron James. WALLY SKALIJ/LOS ANGELES TIMES

James ha encabezado la clasificación de ganancias anuales de Forbes desde que otra leyenda de los Lakers, Kobe Bryant, lo superó en 2013-14. Ningún jugador en la historia de la NBA ha ganado más en la cancha que los 432 millones de dólares que James ha acumulado a lo largo de 20 temporadas profesionales, según Spotrac. Suponiendo que termine su contrato actual ejerciendo su opción para la próxima temporada, James superará los 530 millones en 2025. Fuera de la cancha, sigue siendo el mayor accionista de SpringHill Company, la productora de cine y televisión que lo ayudó a convertirse en el primer atleta activo en la lista de multimillonarios de Forbes, y fue productor de Shooting Stars, una película estrenada en Peacock en junio basada en su carrera de baloncesto en la escuela secundaria. Y James, quien durante años ha pregonado su amor por los “Taco Tuesdays” en las redes sociales, se unió a una campaña de marketing de Taco Bell en mayo que buscaba despojar a esa frase de su estatus de marca registrada. En la lista de Forbes de 2023 de los atletas mejor pagados del mundo, solo Roger Federer y Cristiano Ronaldo ganaron más con sus negocios.

2. 101.9 millones

STEPHEN CURRY

EDAD: 35 | PUESTO: GUARDIA | EQUIPO: GOLDEN STATE WARRIORS | DENTRO DE LA CANCHA: 51.9 MILLONES • FUERA DE LA CANCHA: 50 MILLONES

Stephen Curry. EZRA SHAW / GETTY

Al igual que LeBron James, Curry tiene un negocio de medios en auge con Unanimous, que produjo un documental sobre h.Estoy para Apple TV+ en julio y próximamente publicaré un documental sobre el fallecido rapero Mac Dre. También lanzó un bourbon llamado Gentleman’s Cut este año y está publicando una serie de novelas gráficas sobre superhéroes deportivos en asociación con Penguin Workshop mientras se mantiene ocupado como inversionista, adquiriendo participaciones a fines del año pasado en la plataforma de realidad virtual Golf+ y la compañía TMRW Sports de Tiger Woods y Rory McIlroy. . Y en términos de patrocinios tradicionales, Curry firmó un nuevo acuerdo con Under Armour en marzo que se extenderá hasta sus años de jubilación y llegó con 75 millones de dólares en acciones, según una presentación ante la SEC, que se otorgarán en cuotas iguales en 2029 y 2034.

3. 91.4 millones de dólares

KEVIN DURANT

EDAD: 35 | POSICIÓN: DELANTERO | EQUIPO: SOLES PHOENIX | DENTRO DE LA CANCHA: 46.4 MILLONES • FUERA DE LA CANCHA: 45 MILLONES

Kevin Durant. QUINN HARRIS/GETTY

La extensa compañía de medios Boardroom de Durant lanzó una nueva división en septiembre llamada Boardroom Advisory, con el objetivo de trabajar tanto con atletas como con marcas en inversiones de capital privado y de riesgo, propiedad deportiva, estrategia comercial y creación de contenido. Durant invierte a través de su empresa 35V, y recientemente adquirió participaciones en un equipo de Pickleball de la Liga Mayor, en la empresa de creadores digitales Goldenset Collective y en el administrador de activos de medios ScorePlay. Durant, de 35 años, que está iniciando su primera temporada completa con los Phoenix Suns después de un intercambio en febrero, también acordó una asociación vitalicia con Nike en abril y su imagen apareció en los videojuegos Call of Duty en mayo.

4. 85.6 millones de dólares

GIANNIS ANTETOKOUNMPO

EDAD: 28 | POSICIÓN: DELANTERO | EQUIPO: MILWAUKEE BUCKS | DENTRO DE LA CANCHA: 45.6 MILLONES • FUERA DE LA CANCHA: 40 MILLONES

Giannis Antetokounmpo. STACY REVERE/GETTY

En junio, Antetokounmpo y tres de sus hermanos formaron una empresa llamada Ante Inc. para supervisar sus inversiones y negocios, que incluyen las tiendas AntetokounBros y una participación en Nashville SC de la Major League Soccer que agregaron en marzo. Y en febrero, Antetokounmpo se asoció con Calamos Investments para lanzar un fondo cotizado en bolsa centrado en la sostenibilidad. “De 2020 a 2023, la gente piensa que he dado un gran salto en la cancha de baloncesto, pero creo que he dado un salto 10 veces mayor fuera de la cancha”, dijo el dos veces Jugador Más Valioso de la liga al New York Times en agosto.

5. 63.6 millones de dólares

DAMIÁN LILLARD

EDAD: 33 | PUESTO: GUARDIA | EQUIPO: MILWAUKEE BUCKS | DENTRO DE LA CANCHA: 45.6 MILLONES • FUERA DE LA CANCHA: 18 MILLONES

Damián Lillard. MORRY GASH/AP

Después de quizás la mejor temporada de su carrera, en la que fue seleccionado para el tercer equipo de la NBA a pesar de que jugó solo 58 partidos, Lillard es el nuevo compañero de fórmula de Giannis Antetokounmpo en Milwaukee después de 11 años en Portland. Fuera de la cancha, respalda marcas como Adidas, Bose y Modelo, y el otoño pasado realizó su primera inversión inicial con Kicks Crew, una plataforma de comercio electrónico para zapatillas deportivas. Lillard también trabaja como rapera bajo el nombre artístico de Dame D.O.L.L.A. y lanzó su quinto álbum de estudio en agosto.

6. 61.2 millones de dólares

KLAY THOMPSON

EDAD: 33 | PUESTO: GUARDIA | EQUIPO: GOLDEN STATE WARRIORS | DENTRO DE LA CANCHA: 43.2 MILLONES • FUERA DE LA CANCHA: 18 MILLONES

Klay Thompson. TODD KIRKLAND/GETTY

Después de perderse dos temporadas completas por lesiones y aparecer en solo 32 juegos en su regreso en 2021-22, Thompson jugó 69 la temporada pasada, con un promedio de 33 minutos por partido. Se contará con él para desempeñar un papel igualmente importante en un año de contrato para un equipo de los Warriors que cree que puede ganar un campeonato después de canjear por Chris Paul en julio. Fuera de la cancha, Thompson tiene 11 asociaciones a largo plazo, incluida la marca china de calzado Anta, la red de atención médica Kaiser Permanente y el relojero Tissot, y jugó junto a su compañera de equipo de Golden State, Steph Curry, contra las estrellas de la NFL Patrick Mahomes y Travis Kelce en la edición de junio de The Match. , el evento de golf hecho para televisión.

7 (empate). 57.6 millones de dólares

JOEL EMBIID

EDAD: 29 | POSICIÓN: CENTRO | EQUIPO: FILADELFIA 76ERS | DENTRO DE LA CANCHA: 47.6 MILLONES • FUERA DE LA CANCHA: 10 MILLONES

Joel Embiid. TIM NWACHUKWU/GETTY

Embiid es el MVP reinante de la liga, e independientemente de lo que suceda esta temporada con los 76ers mientras James Harden intenta salir de Filadelfia, el pívot de 29 años tiene buenas posibilidades de adquirir más hardware el próximo verano después de Recientemente se comprometió a representar al equipo de EE. UU. en los Juegos Olímpicos de París. En junio, Embiid lanzó un estudio de producción llamado Miniature Géant en asociación con SpringHill Company de LeBron James, y en octubre pasado invirtió en Mitchell & Ness, una división de Fanatics, el gigante de la indumentaria deportiva dirigido por su amigo cercano Michael Rubin. Embiid, miembro de la clase Forbes 30 Under 30 de 2023, dijo que estaba tratando de “pasar de rico a rico”.

7 (empate). 57.6 millones de dólares

JAMES HARDEN

EDAD: 34 | PUESTO: GUARDIA | EQUIPO: FILADELFIA 76ERS | DENTRO DE LA CANCHA: 35.6 MILLONES • FUERA DE LA CANCHA: 22 MILLONES

James Harden. RICO SCHULTZ/GETTY

Desde que ejerció su opción de jugador para la temporada 2023-24 en junio, Harden ha estado haciendo campaña por un intercambio fuera de Filadelfia, llegando incluso a llamar mentiroso al presidente de operaciones de baloncesto de los 76ers, Daryl Morey, en una perorata en agosto. Eso le valió una multa de 100,000 dólares por parte de la NBA. Dondequiera que termine, el diez veces All-Star se mantendrá ocupado con una cartera fuera de la cancha que en los últimos años se ha inclinado hacia acuerdos de acciones en lugar de patrocinios tradicionales. La marca de vino que lanzó el año pasado, J-Harden, ahora vende un prosecco, un Cabernet Sauvignon y un blend tinto y está disponible en Canadá, China, Japón, Malasia y Filipinas, además de Estados Unidos. En agosto, mientras Harden observaba una transmisión en vivo en las redes sociales chinas, se agotaron 10,000 botellas en cuestión de segundos.

9. 55.2 millones de dólares

JIMMY BUTLER

EDAD: 34 | POSICIÓN: DELANTERO | EQUIPO: MIAMI HEAT | DENTRO DE LA CANCHA: 45.2 MILLONES • FUERA DE LA CANCHA: 10 MILLONES

Jimmy Butler. MATÍAS J. OCNER/MIAMI HERALD/TRIBUNE NEWS SERVICE

El Miami Heat de Butler no terminó canjeando a Damian Lillard este verano, pero recién llegados a las finales de la NBA, podrían sorprender nuevamente esta temporada. El delantero de 34 años es el fundador de BigFace, que vende bolsas de 8,8 onzas de café en grano entero por 30 dólares o más, y en mayo, Jimmy Buckets presentó una solicitud de marca registrada para “Himmy Buckets” para su uso en prendas de vestir y bebidas. . Butler también le dijo recientemente a Rolling Stone que había grabado docenas de canciones country en los últimos años. “Definitivamente habrá un álbum”, dijo. “Simplemente no sé cuándo. La fecha en la que quiero hacerlo siempre se retrasa porque este otro trabajo que tengo, jugar baloncesto, eclipsa todo”.

10 (empate). 54.6 millones de dólares

PAUL GEORGE

EDAD: 33 | POSICIÓN: DELANTERO | EQUIPO: CLIPPERS DE LOS ÁNGELES | DENTRO DE LA CANCHA: 45.6 MILLONES • FUERA DE LA CANCHA: 9 MILLONES

Paul George. JAE C.HONG/AP

George tuvo una temporada que terminó prematuramente nuevamente con una lesión en la pierna en marzo, pero los Clippers esperan poder lograrlo todo en su quinto año con el ocho veces All-Star en la lista junto a Kawhi Leonard. Después de la temporada, George tendrá que decidir si opta por la temporada 2024-25 por 48,8 millones de dólares o entra en la agencia libre. Fuera de la cancha, lanzó un podcast en marzo y recientemente agregó asociaciones con la aplicación de terapia BetterHelp y cuatro nuevas empresas en el espacio de los juegos: Global Poker, la plataforma de deportes electrónicos One Up, el fabricante de controladores SCUF y el juego blockchain Rumble Kong League.

10 (empate). 54.6 millones de dólares

NIKOLA JOKIC

EDAD: 28 | POSICIÓN: CENTRO | EQUIPO: DENVER NUGGETS | DENTRO DE LA CANCHA: 47.6 MILLONES • FUERA DE LA CANCHA: 7 MILLONES

Nikola Jokic. AARON ONTIVEROZ/EL CORREO DE DENVER

Jokic se perdió un tercer premio MVP consecutivo la temporada pasada, terminando en segundo lugar en la votación detrás de Joel Embiid, pero obtuvo un premio de consolación bastante bueno al llevar a los Nuggets a su primer campeonato de la NBA. Él y Embiid ahora hacen su debut en el top ten de ganancias del baloncesto al mismo tiempo, dándole a Giannis Antetokounmpo algo de compañía para menores de 30 años después de que el Greek Freak pasó dos años consecutivos como el único de 20 y tantos en el ranking. Jokic es selectivo con sus patrocinios, pero tiene una gran oportunidad de capitalizar su racha de éxitos: sus agentes en Excel Sports Management están negociando un lucrativo acuerdo sobre nuevas zapatillas después de que su contrato con Nike expiró recientemente.

METODOLOGÍA

El ranking Forbes de los jugadores mejor pagados de la NBA refleja los ingresos en la cancha para la temporada 2023-24, incluidos salarios base y bonificaciones. No se incluyen los incentivos que se basan en el desempeño individual o de equipo de 2023-24. Las estimaciones de ganancias fuera de la cancha se determinan a través de conversaciones con expertos de la industria y reflejan el efectivo anual proveniente de patrocinios, licencias, apariciones y recuerdos, así como retornos en efectivo de cualquier negocio en el que el atleta tenga un interés significativo. Los ingresos por inversiones, como pagos de intereses o dividendos, no están incluidos, pero Forbes sí contabiliza los pagos de participaciones accionarias que han vendido los atletas. Forbes no deduce impuestos ni honorarios de agentes.

