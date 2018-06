FDA recomienda no comer cereal Honey Smacks de Kellogg’s por salmonela

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) investigan un brote de salmonela relacionada con el cereal Honey Smacks de Kellogg’s, que ha causado infecciones en más de 73 personas en 31 estados de ese país.

Autoridades de Estados Unidos ordenaron el retiro para todo el producto que está en el mercado dentro de la vida útil estimada de un año del cereal. Sin embargo, los productos Honey Smacks con fechas anteriores también podrían estar potencialmente contaminados, de acuerdo con la FDA.

ACTUALIZACIÓN DEL BROTE DE LA FDA: La FDA aconseja a los consumidores que NO COMAN ningún cereal Honey Smacks de Kellogg's, independientemente del tamaño o de las fechas "best if used by” (Mejor si se usa antes de). https://t.co/n45yogFPVc pic.twitter.com/J6J1nVyUVj

— U.S. FDA en Español (@FDAenEspanol) June 18, 2018