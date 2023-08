FIFA abre procedimiento contra Luis Rubiales por beso a Jenni Hermoso

La FIFA, a través de su Comisión Disciplinaria, decidió abrir un procedimiento disciplinario contra el presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, según anunció este jueves en un comunicado, tras los hechos registrados durante la final de la Copa Mundial Femenina que organizó.

El comportamiento de Luis Rubiales, con el beso a Jenni Hermoso en el acto de entregas de medallas a las internacionales españolas como campeonas del mundo, y las imágenes del palco en la celebración del presidente de la RFEF, “podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario de la FIFA”.

Gobierno español advierte medidas sobre Rubiales

El Gobierno español afirmó que actuará en caso de que no se produzcan “acontecimientos” sobre la situación de Luis Rubiales al frente de la federación y acusado de actitudes machistas, afirmó este jueves el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

“Desde el Gobierno estamos siguiendo muy de cerca este hecho porque las cosas no pueden quedar así. Desde luego esperamos acontecimientos, pero si no se dan, si no se producen, el Gobierno va a actuar”, aseguró Bolaños durante unas declaraciones a la prensa en una visita oficial a París.

Rubiales lleva días en el foco informativo por su actitud durante la final del Campeonato del Mundo de Futbol, que ganaron las españolas a Inglaterra (1-0).

El ministro Bolaños respondió así a una pregunta acerca de la posibilidad de que la asamblea extraordinaria que celebrará mañana viernes la RFEF acuerde una suspensión temporal de Rubiales, en lugar de un cese o dimisión de su presidente.

Insistió en que espera “que se produzcan esos acontecimientos, y si no, el Gobierno actuará”, según la posición que marcaron ayer “con mucha claridad” el presidente del Gobierno, el ministro de Cultura y Deporte y el secretario de Estado para el Deporte y presidente del CSD.

Bolaños consideró “esencial que seamos conscientes del cambio de la sociedad española en estos últimos años. A la sociedad española ya le parece intolerable que haya comportamientos machistas, que se bese a una mujer sin su consentimiento”.

Ese cambio es motivo de “orgullo” pero al mismo supone un sentimiento de “vergüenza cuando se producen esos comportamientos”, reiteró el ministro de la Presidencia.

“Rubiales tiene que presentar su dimisión”: Enrique Cerezo

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, declaró que “tendrá que hacer lo que considere oportuno, pero yo creo que lo que sí tiene que hacer es la posibilidad de que presente su dimisión (Rubiales)”.

Cerezo se une a la opinión de dirigentes de otras entidades de Primera División como la Real Sociedad, el Getafe o el Osasuna, que piden la renuncia por parte del presidente de la Federación Española.

“Todos debemos ser consecuentes con lo que hacemos y decimos, es una cosa fundamental”, declaró el mandatario del club rojiblanco en el programa ‘Jugones’ de la Sexta.

La polémica que rodea al presidente de la RFEF ha levantado críticas de parte de diversas figuras y organismos del deporte. De hecho la Federación Vasca de Futbol emitió un comunicado donde informa de que no acudirá a la Asamblea de la RFEF “ante la gravedad de lo sucedido”.

Dicha reunión tendrá lugar el viernes en la sede de la Ciudad del Futbol de las Rozas, Madrid.

Con información de EFE

