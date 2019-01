“10 observaciones personales sobre Roma”: Guillermo del Toro

‘Roma’, la película de Alfonso Cuarón, continúa firme su camino al Oscar. Y tras la cosecha de premios obtenida en los Critic’s Choice Awards (donde obtuvo cuatro reconocimientos, incluidos Mejor Película y Mejor Director), Guillermo del Toro publicó un decálogo de opiniones en torno al filme.

Las opiniones del cineasta ganador del Oscar hurgan en los simbolismos de momentos clave de la película. Además, ponderan el esfuerzo de la producción y abordan aspectos técnicos sobresalientes. También dan algunas pautas que permitirán, a los aficionados al cine de arte, realizar una nueva lectura del filme.

A continuación te presentamos las 10 observaciones hechas por Guillermo del Toro, quien en su momento y tras observar la película en Nueva York considerara al filme de Cuarón como una de sus cinco películas favoritas de todos los tiempos.

2) Estos planos de existencia, como la separación de clases en la casa, no se puede zanjar fácilmente . Habra momentos en que la familia se "acerque" pero serán pasajeros: "Nos salvo Cleo" y casi de inmediato: "Me preparas un licuado de plátano?"

3) En mi opinión el "silencio" de Cleo es usado como herramienta dramática para el arco de su historia y nos lleva a revelar su dolor más íntimo- revelado por el agua- "No quería que naciera". Cleo se calla y sofoca su emoción y culmina en esta explosión.

6) Me parece que esta poco difundido el hecho de que Cuaron y Eugenio Caballero reconstruyeron en un lote enorme, varias cuadras de la ciudad de Mexico- con banquetas, lamparas, asfalto, tiendas, etc, etc. Un logro titánico.

