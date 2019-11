Más de un millón de mexicanos disfrutan diariamente las series y películas internacionales de Netflix, reporta la compañía de streaming. Esta cifra representa un aumento de 60% en comparación con el 2018, ¿a qué se debe esta fascinación por el contenido extranjero?

De acuerdo con Bela Bajaria, vicepresidenta de Contenidos Originales de Netflix, dicha tendencia responde a la búsqueda de grandes historias. “Como ha sido demostrado por producciones como The End of the F ** ing World, Dark, The Rain y La Casa de Papel, grandes historias pueden venir de cualquier parte del mundo y ser amadas en todas partes”, afirmó.

Además de La Casa de Papel, que por segundo año consecutivo es la serie en habla no inglesa más vista del mundo en Netflix, estas cinco series fascinan a los mexicanos.

Sex Education (Reino Unido)



Otis Milburn es un adolescente carente de habilidades sociales que vive con su madre, una terapeuta sexual. Otis adquiere un expertise en la materia y mejora su estatus social al abrir una clínica de terapia sexual clandestina. Los resultados no se hacen esperar.

The End of the F***ing World (Reino Unido)

Es una serie de comedia negra en la que un psicópata en ciernes y una rebelde hambrienta de aventuras comparten un viaje fatídico por carretera.

The Rain (Dinamarca)

El mundo como lo conocemos llegó a su fin. Seis años después de que un virus devastador aniquilara a través de la lluvia a casi toda la población de Escandinavia, dos hermanos daneses emergen de un búnker para buscar señales de vida.

Dark (Alemania)

Es una saga familiar con un giro sobrenatural que se sitúa en un pueblo alemán. Aquí, las desapariciones de dos niños dejan al descubierto las dobles vidas y las relaciones resquebrajadas entre cuatro familias.

Bodyguard (Reino Unido)

Después de ayudar a impedir un atentado, un veterano de guerra recibe la orden de proteger a la ministra que impulsó el conflicto en el que luchó.

