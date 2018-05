7 cosas que no sabías de Luis Miguel, la serie de Netflix

En México miles de usuarios de Netflix permanecen atentos al desarrollo de una serie que promete resolver las dudas que hay en torno a la figura de Luis Miguel, cantante e ídolo mexicano para multitudes. Al respecto, la productora ejecutiva de la serie, Carla González Vargas, conversó en exclusiva con Forbes México y dijo: “Sabíamos de antemano todas las preguntas que tienen sus seguidores y que no sería una serie tímida. Aquí no hay tema que no se toque”.

Si quieres saber más detalles sobre esta producción de Gato Grande Productions y Metro-Goldwyn-Mayer, te invitamos a descubrir siete aspectos revelados por la productora ejecutiva que tienes que conocer.

1. La idea de crear esa serie surgió de una conversación entre los socios de Gato Grande Productions tras observar el éxito obtenido por la serie inspirada en la vida de Juan Gabriel. Pensaron qué artista del mismo calibre podría motivar una nueva serie y concluyeron que Luis Miguel era el candidato perfecto para realizarla al descubrir que su historia era dramáticamente apasionante.

2. En un inicio, se establecieron reuniones periódicas entre el artista y las personas involucradas en la producción de la serie. Luis Miguel narraba su historia y una persona transcribía lo que él decía. Las pláticas se realizaron en las oficinas de Metro-Goldwyn Mayer, en la ciudad de Los Ángeles. A partir de ahí, tocaba el turno de los escritores para dar paso al guión de la serie.

PUBLICIDAD

3. Gato Grande Productions afirma que sí habrá una segunda temporada de Luis Miguel, la serie, la cual podría estrenarse en la recta final del próximo año.

4. Si bien la filmación de la serie ya terminó, no así el proceso de post producción. Por ello, actualmente se realizan ajustes de diseño sonoro, corrección de color, música y edición en general, lo cual mantiene a los productores muy cerca del tiempo aire en que se transmite la serie.

5. Esta es la primera vez que Netflix entrega un episodio semanal de una serie en español. Fue una decisión que tomó la división Latinoamérica de la plataforma de streaming por dos razones principales: primero porque el estreno mundial se realizó a través de Telemundo, y en segundo lugar, como una medida precautoria ante la piratería.

6. Actualmente la casa productora se encuentra en negociaciones para llevar la serie a otros países a través de distintas plataformas, por lo cual es muy probable que esta serie muy pronto sea doblada a diferentes idiomas.

7. Por cada episodio de la serie, al menos se realizaron seis versiones distintas previas. Ello, con el objetivo de dar al producto los ajustes dramáticos necesarios para asegurar que el tono final de la misma fuera el deseado. El proceso final fue más exhaustivo de lo que pudiera pensarse: a diferencia del cine, que filma de tres a cuatro páginas del guión por día, para una serie de televisión se graba hasta el triple de material en una jornada, explicó la productora ejecutiva de la serie.

Te puede interesar: Top 5: series de Netflix que debes ver bajo tu propio riesgo

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí