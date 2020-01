7 cosas que no sabías de ‘Parasite’, la película del momento

‘Parasite’ es la película del momento. El más reciente filme del director de Corea del Sur, Bong Joon-ho ha conquistado hasta a los críticos más especializados del mundo del cine por la excelente ejecución de la trama dentro de la cinta.

Con una fuerte carga de crítica social, acorde al trabajo del director, ‘Parasite’ desmembra a una sociedad dependiente donde las clases sociales se desafían entre sí para construir una historia que captura la atención del espectador desde sus primeros minutos.

Bong Joon-ho es un director meticuloso y esta cinta lo demuestra. La ejecución de la historia, el guión y la construcción de los personajes se consolidan en una cinta a la que muchos expertos están considerando ‘la mejor de 2019’.

El director regresa a sus orígenes para dar vida a una historia contada desde su país natal. En ella expone a familias de clases sociales totalmente opuestas… y el guión está tan bien construido que al espectador le costará trabajo trazar un camino al desenlace de la trama.

Las situaciones menos imaginadas salen a luz y contraponen y critican con las herramientas propias del cine. Cada acción desencadena una reacción en estos ‘parasitos’ cuya limitación es el mismo sistema en el que se desenvuelven.

A continuación te compartimos algunos datos que rodean a la película y que la hacen aún más sorprendente.

1.- Se inspira en las vivencias del director

Bong Joon-ho tomó sus propias vivencias para desarrollar el guión de ‘Parasites’. Cuando era joven trabajó como maestro particular en casa de una familia acomodada en Corea del Sur; de allí parte la trama. En algunas entrevistas él mismo confesó haberse sentido un intruso dentro de esa familia al vivir en un mundo al que no pertenecía.

2.- Song Kang-ho, la otra cara de una dupla creativa

Se dice que ‘Parasite’ pudo no ver la luz si Song Kang-ho, su protagonista, no estuviese en el reparto. Este singular actor ha acompañado al director coreano en cuatro de sus producciones. Ha sido un trabajo en conjunto que ha forjado una mancuerna de mutua inspiración y profesionalismo. Bong Joon-ho afirmó también que, al construir el guión, pensaba en todo momento en tener la aprobación del actor.

3. Regreso al origen

La cinta consumió demasiada energía del director. Su concepción lo llevó al límite, incluso más que otras de sus películas. Ello al considerar el reto de hacer una producción coreana después de probar con producciones para otros países. Los protagonistas apostaron en todo momento por el proyecto aunque éste no tenía aún pies ni cabeza. Para Song Kang-ho y Choi Woo-shik fue fácil aceptar aún sin conocer sus papeles por haber trabajo previamemente con el director.

4.- La educación como ensamble de la trama

¿Cómo dos familias de clases tan opuestas pudieron converger en la película? El director ha explicado que esto se debe a la educación. Esta fue la única alternativa convincente para que el personaje entrara a trabajar a la casa como profesor, una situación que podría ser aceptada en la actual Corea del Sur sin perder veracidad.

5.- La casa, la otra protagonista

Quien ha visto ‘Parasite’ confirma que la casa es el lugar que concentra los puntos medulares de la trama. Este espacio también fue estratégicamente pensado por Bong Joon-ho. El director la diseñó meticulosamente con el propósito de que formara parte esencial de la película, convirtiéndola, hasta cierto punto, en un personaje más. Fue así que cada rincón se concibió para adaptarse a tomas estéticas y considerando el aporte de la luz y los colores que aportarían a las escenas.

6.- Cosecha de reconocimientos

Tal vez muchos no lo recuerden, pero ‘Parasite’ se estrenó en la pasada edición del Festival de Cannes, donde se coronó con la Palma de Oro y desde entonces ya se proyectaba como una de las cartas fuertes para las ceremonias de premios venideras. El director, sin embargo, ya había conquistado Cannes con la primer película original de Netflix que logró entrar al festival: ‘Okja’.

Así, en la pasada edición de los Golden Globes inició su camino al Oscar con el pie derecho al ganar la categoría de la Mejor Película Extranjera. Por ello se estima que este sea solo el principio de una cosecha de premios.

7.- ¿Oscar a ‘Mejor Película’ a la vista?

No es imposible. ‘Parasites’, además de competir -y ser favorita- en la categoría a Mejor Película Extranjera, podría hacer historia si gana la categoría de ‘Mejor Película’. Esta, una terna de la cual se espera también forme parte. Lo anterior pone en riesgo a otras favoritas de la crítica, como ‘The Irishman’ o ‘Once upon a time in Hollywood’.

Largos meses pasaron para que la cinta pudiera llegar a nuestro país justo unos días antes de que terminara el 2019. Desde entonces, quienes han tenido la oportunidad de disfrutarla han sucumbido ante la peculiar narrativa del director, quien deja claro por qué su película podría cambiarlo todo en la temporada de premios que inicia.

