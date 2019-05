9 curiosidades que no sabías de ‘Detective Pikachu’

Tuvieron que pasar más de dos décadas para que los personajes de Pokémon regresaran a la pantalla grande ahora en una versión live action. ‘Detective Pikachu’ es la nueva apuesta de la compañía que muestra un universo que siempre se soñó, en el que humanos y pokémon conviven en nuestra realidad.

La nueva cinta protagonizada por Ryan Reynolds nos introduce al fantástico mundo de Pokémon, mundo que hasta ahora solo existía en videojuegos y caricaturas.

La película, que se apunta como una de los mejores estrenos de este año, ha llegado convenciendo a todos aquellos seguidores que crecieron con Pikachu y los cientos de pokémon existentes.

Traer a los personajes de una de las franquicias más redituables de los últimos años no fue tarea sencilla. Detrás de ‘Detective Pikachu’ existieron meses de preparación y negociaciones para tener a los personajes de vuelta en el cine.

A continuación te compartimos algunas curiosidades sobre ‘Detective Pikachu’ la película que quiere convertirse en uno de los grandes estrenos de este año. Casi a la par de ‘Avengers: Endgame’.

La nueva cinta del personaje amarillo, Pikachu, tiene su inspiración en el videojuego del mismo nombre. Fue en 2016 cuando se estrenó este spin off de la saga de videojuegos de la compañía, mostrando al singular personaje amarillo interactuar con los jugadores para resolver misterios. Fue la primera vez que Pikachu se mostraba como un parlanchín, como ahora se puede ver en la película.

Aunque sabemos ahora que la voz del amarillo personaje es prestada por Ryan Reynolds – que muchas veces parece ser el mismo Deadpool- antes de él otros actores fueron considerados para el papel. Los rumores más fuertes apuntaban a Hugh Jackman, Mark Wahlberg y Dwayne Johnson ¿Puedes imaginar a alguno de ellos en los zapatos de Pikachu?

Dar vida a los pokémon no fue una tarea sencilla. Los responsables de los efectos especiales tuvieron una complicada tarea al representar a figuras que solo conocíamos en el imaginario de los videojuegos y la caricatura. Incluso, la producción se alargó más de lo esperado para poder dar los rasgos de todos los personajes que intervienen en la película. Esto, claro está, teniendo la aprobación de la compañía. Un año fue el tiempo invertido en el rediseño de los personajes.

Es sabido que ahora existen cientos de estos personajes con sus respectivas evoluciones. Desafortunadamente no todos aparecen en la película, pero los creadores se enfocaron en al menos 60 provenientes de todas las generaciones de pokémon. De hecho, los más recurrentes son los de la primera generación. Así que te será fácil reconocer a personajes como Pikachu, Bulbasaur, Charmander, Squirtle. Cubone y Psyduck, entre otros.

Los creadores de la película estuvieron en todo momento en contacto con ’The Pokémon Company’, quienes fueron muy puntuales en los aspectos que deberían tener los personajes. Uno de ellos, Mr. Mime, estuvo a punto de quedar fuera de la cinta al considerarse horripilante. Tras varias negociaciones, finalmente el personaje se quedó dentro del reparto. Y menos mal, porque quienes han visto la película sabrán que su participación es una de las más graciosas de la trama.

El protagonista de la película, Pikachu, se creó a partir de la gesticulación de Ryan Reynolds, por lo que todas las expresiones provienen del actor y son adaptadas a la figura amarilla del personaje.

Al no tener referencias de cómo podría lucir el pokémon, los creadores se inspiraron en un wómbat, un animal de origen australiano cuya apariencia se relaciona con un oso pequeño con patas muy cortas.

Ahora bien, el sombrero de cazador que tiene Pikachu es todo un misterio. Los creadores no se explican cómo la gorra puede mantenerse en la cabeza del personaje al no tener de dónde sujetarse, además de que las manos, tan cortas, le impedirían ponérselo por sí mismo.

La película de ‘Detective Pikachu’ está repleta de referencias no solo de la caricatura, sino también de los videojuegos. En el caso del soundtrack, los sonidos de algunas canciones emulan a los del juego. Además un momento que los creadores supieron aprovechar fue el haber incluido la canción del intro original de la serie animada cantada por el mismo Pikachu – Ryan Reynolds-.

La llegada de esta película será el inicio de un nuevo universo dentro de la compañía. De forma complementaria a la historia llegará un cómic que desarrollará más historias a cargo de este personaje y el joven Tim Goodman. Así que no esperes una adaptación gráfica de la película, habrá pikachu para rato.

From Legendary Comics, the official movie graphic novel POKEMON Detective Pikachu. Written by Brian Buccellato, Art by your server. Get your copy summer 2019 #pokemon #detectivepikachu #pikachu #LEGENDARY pic.twitter.com/j9jmIyADZY

— Nelson Dániel (@nelsondaniel) March 15, 2019