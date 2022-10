3 autos emblema de la colección de Elon Musk

Si bien Elon Musk se ha definido como una persona que no busca dinero sino generar un mejor ambiente para el desarrollo de la sociedad, es indudable que ha gastado parte de su fortuna en tener vehículos de lujo, recientemente se supo que adquirió un nuevo jet, pero el magnate dueño de Tesla y Space X también cuenta con una amplia colección de autos de lujo.

Esto son algunos de los autos más envidiables de Elon Musk:

Esta fue una de las primera excéntricas adquisiciones de Elon Musk después de vender PayPal, la compañía que fundó cuando era muy joven. El mismo magnate contó sobre su auto en un tuit:

19 years ago, when my 1st company got bought, I had to decide between buying a house in Palo Alto or a McLaren F1 (best car ever imo). Was no contest. I bought F1 & a small condo that was much cheaper than the car. New Tesla Roadster will exceed all gas sports cars in every way…