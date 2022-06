Conoce la historia detrás del auto más caro del mundo

Cuando se habla de artículos de colección, entre menos, más. Un artículo escaso se aprecia enormemente —como es el caso de las monedas o publicaciones seriadas—, incrustan una plusvalía sorprendente. Es entonces muy fácil imaginar que un auto de hiperlujo, con sólo dos ejemplares, se haya vendido por el precio más alto de cualquier vehículo a motor de todos los tiempos. Así es: ha llegado el momento de contar la historia del Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé y la subasta que lo ha llevado al máximo.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

El auto más caro de la historia

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé

De aspecto al tiempo clásico y futurista, el Uhlenhaut Coupé se jacta de una historia que lo hace valer millones. Foto: Mercedes-Benz.

El pasado 20 de Mayo el mundo automovilístico y de colección se impresionaron al enterarse de la adquisición del modelo Mercedes-Benz SLR Uhlenhaut Coupé por una cifra de 143 millones de dólares —casi 3,000,000,000 MXN— por Simon Kidston, en representación de un inversor que a la fecha permanece anónimo. Con ello, supera al segundo lugar por alrededor de 70 mdd y al tercer lugar por 100 mdd. Esto no sólo lo convierte en el competidor más fuerte de su categoría, sino en un campeón que ha dejado muy atrás a los otros contendientes. With a $142 million sale of this 1955 Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe—one of just two ever made—the public record for a classic car sold at auction was smashed https://t.co/Lmi2Ser6oN— Bloomberg (@business) May 19, 2022

¿Por qué vale tanto?

Con esto, claro, surge la pregunta: ¿Qué hace del 300 SLR Uhlenhaut Coupé un auto tan caro? Remontémonos a 1950, cuando el diseñador de vehículos Rudolf Uhlenhaut disfrutaba el reingreso de Mercedes-Benz al mundo de las carreras, así como los triunfos acumulados desde entonces.

Así, para la Carrera Panamericana de 1955, se enfocó en crear un ejemplar muy rápido —a diferencia de otros competidores, este modelo era cerrado—. Tristemente, el evento deportivo se detuvo a partir de ese año, mas no fue así con la fama del automóvil, el cual ganaría los laureles de la crítica y los aficionados por igual.

El genio detrás de la máquina, Rudolf Uhlenhaut, de pie a un lado de sus creaciones. Foto: Mercedes-Benz.

¡DESCUBRE!

Pusimos a prueba el Mercedes Benz Clase E 350 e

Así será el nuevo DeLorean de ‘Volver al Futuro’

Entonces, ¿Qué le da al Uhlenhaut Coupé 1955 un valor tan elevado? Dos autos, únicos como sólo los prototipos pueden serlo, creados por una escudería —y diseñador— en la cima de su éxito ante el último evento de su tipo; se suma a ello un modelo que permitía velocidad y aerodinámica como nunca se había visto, y la cifra astronómica se transforma en una respuesta de gran valor.

Ambos modelos cuentan con un interior en distintos colores: hoy, el de matices rojos se encuentra en una colección privada, mientras que el azul continúa en exhibición. Foto: supercars.net

Espíritu caritativo

Cuando de grandes cifras se habla, no sólo importa de dónde vienen, sino a dónde van. En este caso, con la venta de este bólido plateado se establecerán fondos en nombre de la sustentabilidad por parte de la automotriz teutona.

“[…] Tenemos una gran responsabilidad para con la sociedad. Las ganancias de la venta del 300 SLR Uhlenhaut Coupé nos proveen una oportunidad para reforzar nuestro compromiso con uno de nuestros proyectos estelares: […] El ‘Fondo Mercedes-Benz’, cuyo objetivo es apoyar a los jóvenes en sus estudios, compromisos y acciones hacia un futuro más sustentable,” se lee en una de las declaraciones que ha hecho Renata Jungo Brüngger, miembro del Mercedes-Benz Group AG Board of Management.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter