Fernando Alonso podría superar récord de Schumacher en Azerbaiyán

Este fin de semana se lleva a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán, el cual, además de la emoción de ver quién obtiene el pódium, contará con un ingrediente extra: seguir el paso de Fernando Alonso en la Fórmula 1.

El piloto español tiene varios frentes abiertos para su currículum deportivo, pues durante los siguientes días espera continuar con su racha de puntos en Bakú, aunque lograr la bandera a cuadros se ve difícil para él.

Sin embargo, lo más importante para Fernando Alonso, en esta nueva carrera, será conseguir una hazaña que muy pocos pilotos poseen: llegar a los 2,000 puntos en la trayectoria del máximo circuito.

View this post on Instagram A post shared by Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial)

Ahora el hombre de Alpine atesora 1,990. Es decir, necesita ser al menos quinto en trazado urbano de Bakú para llegar a la cifra anhelada. Eso lo colocaría en un grupo en donde solo están el heptacampeón Lewis Hamilton (4,215.50) y el tetracampeón Sebastian Vettel (3,066).

Por ello, el español lograría un gran hito si consigue sumar los puntos que necesita en la consecución de este objetivo. Aun si eso no sucediera en Azerbaiyán, a la temporada 2022 le restan 15 carreras durante las cuales podría lograrlo. View this post on Instagram A post shared by Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial)

Pero este mismo fin de semana, existe otro aspecto que podrá ponerlo en los anales de la historia. Esto al convertirse en el hombre con más tiempo de permanencia en la Fórmula 1 y con ello superar al gran Michael Schumacher, cuya longevidad en la máxima categoría quedó establecida en 21 años y tres meses (un total de 7,763 días). Mientras que Fernando Alonso cumplirá en Bakú 21 años, tres meses y ocho días desde su debut en esta categoría y sumará así 7,770 días.

Por esta razón, más allá de quién gane en la nueva fecha de la Fórmula 1, los reflectores estarán puestos en el piloto español, quien no deja de soñar con la posibilidad de volver a estar en lo más alto de pódium.

