Botox para hombres, la opción de moda contra el envejecimiento

Contrario a lo que se piense, la era del botox continua esta más vigente que nunca, y no solo eso, el género masculino ha caído rendido ante el tratamiento que promete combatir los signos del envejecimiento. Los tabúes alrededor de esta practica han casi desaparecido, siendo los hombres quienes han tomado la decisión de implementar en alguna vez de su vida el tratamiento.

En la actualidad el hombre piensa más en él, en su salud y en su aspecto físico; no tiene miedo a experimentar, a usar tratamientos con el fin de lograr un rejuvenecimiento que se refleje en su exterior, como es el caso del botox, una sustancia que se inyecta en distintas partes del rostro para lograr aminorar las arrugas por medio de la relajación muscular de las zonas en las que se aplica. Mitos y realidades se desprenden aún de este tratamiento, por eso platicamos con el doctor Miguel Ángel Cano, director médico de Everest Wellnesst Center para conocer a detalle este tratamiento que apunta más seguidores masculinos.

¿Qué es el botox? Mucho se habla de el pero pocos conocen el origen de la sustancia llamada toxina botulínica, una sustancia que en grandes cantidades puede ser venenosa, pero que es utilizada en dosis pequeñas para los tratamientos contra las arrugas. El efecto que produce en los músculos es que estos se relajen y difuminen las arrugas del paciente.

¿Quién puede usarlo? Como es un tratamiento de rejuvenecimiento, es indicado para aquellas personas que muestren rasgos como arrugas, pero debido a su popularidad cada vez personas entre los 30 años en adelante son los principales pacientes. El doctor Miguel Ángel Cano recomienda que antes de tomar cualquier tratamiento se aseguren de que la persona sea la correcta capacitada, será el especialista quien antes de aplicar el tratamiento realice estudios correspondientes para estar seguro que la toxina no hará un efecto contrario al que se desea.

¿Cada cuánto se debe usar? Todo dependerá de los resultados que desees, algunos médicos recomiendan que este pueda ser usado cada 4 a 6 meses para poder mantener los resultados. Hay que especificar que los resultados del tratamiento no se visualizan a la primera, hay que esperar unos días para percatarnos de la eficacia del tratamiento. Recuerda que es una inversión y según los resultados que queramos será la duración del tratamiento. Si se abandona el tratamiento es casi seguro que los resultados obtenidos ya no se verán, pero no será cuestión para que salgan más arrugas como uno de los tantos mitos que existe al respecto.

¿En qué partes se aplica el botox? Como herramienta contra el envejecimiento y eliminar las lineas de expresión como arrugas, el botox es indicado para el rostro. Axilas y manos, son otro de los lugares que se puede aplicar esta toxina, esto con la intención de aminorar el sudor en los pacientes, en los hombres este suele ser la solución idónea para el vergonzoso momento de estrechar la mano y tenerla sudada o levantar las manos y percatarnos de que tenemos las camisas manchadas de sudor.

¿Qué cuesta el tratamiento? Actualmente el costo de este tratamiento está más al alcance de nosotros de lo que pensábamos, dejó de ser un tratamiento de lujo para unos cuantos para convertirse en una herramienta alcanzable, pero que se le tiene que estar invirtiendo constantemente. El precio varia según la zona y la cantidad de aplicaciones pero los precios pueden iniciar desde 2 mil 500 pesos en adelante, dependiendo de las sesiones y la periodicidad en que se realizan.

Después del botox ¿Qué sigue? Un punto importante que muchos dejan de lado es la continuidad de este tratamiento, por sí sola la sustancia actuará, pero aún así hay que tomar otros tratamientos en conjunto para que los resultados continúen, ante esto el especialista de Everest Wellness Center recomienda tratamientos de hidratación para nuestra piel, para mantenerla fresca y oxigenada.

