Chanel es la marca de lujo favorita en Facebook

De acuerdo con los resultados del Luxury Social Reactions Index (LSRI) 2018, elaborado por la consultora Crisp Labs, Chanel es la marca de lujo más querida en Facebook al lograr tanto una mayor cantidad de reacciones positivas en sus publicaciones como el mayor número de contenidos compartidos.

El LSRI 2018 se basó en un análisis de más de 15,000 publicaciones hechas por 38 marcas de lujo el año pasado. El resto de las marcas de lujo que integran el top 5 de las consentidas en Facebook por sus seguidos son Louis Vuitton, Versace, Carolina Herrera y Gucci.

Te puede interesar: Chanel presenta colección inspirada en Egipto

La página oficial de la marca en facebook cuenta con una comunidad de más de 21.5 millones de seguidores y en su descripción presenta una cita de la mítica fundadora de la masion parisina: “Chanel is above all a style. Fashion passes, style remains” (Chanel es sobre todo estilo. La moda se va, el estilo permanece).

PUBLICIDAD

Así fue como la firma deseó un feliz 2019 a sus millones de seguidores en Facebook:



Lee más: Pharrell Williams dará vida a la nueva colección de Chanel

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí