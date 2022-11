Así fue la trayectoria de Héctor Bonilla

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, el actor, director, productor y escritor mexicano Héctor Bonilla falleció este viernes 25 de noviembre a los 83 años de edad.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

La lamentable noticia fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría.

La Secretaría de Cultura lamenta profundamente el fallecimiento del actor Héctor Bonilla, egresado de la Escuela de Arte Teatral del INBAL y considerado uno de los mejores actores de México. Se desarrolló en teatro, televisión y cine, donde participó en filmes como Rojo amanecer. pic.twitter.com/Q8qQzmXuAo — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) November 25, 2022

Minutos más tarde, Sergio Bonilla, hijo del actor, explicó que la causa del deceso se debió al cáncer de riñón que el director enfrentaba desde 2014.

Héctor Bonilla contaba con una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro, además de una importante presencia internacional gracias a su participación en la cinta Rojo Amanecer (1989), una historia que hace alusión a los hechos ocurridos durante el 2 de octubre 1968, sobre el movimiento estudiantil.

Una extensa trayectoria

Héctor Hermlio Bonilla Rebentun nació el 14 de marzo de 1939 en Tetela de Ocampo, Puebla y estudió en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) lo cual le permitió formar parte de grandes producciones y 140 puestas en escena.

Entre su legado teatral figuran más de 100 obras, como: ¡Vivan los muertos!, El Vestidor, Barnum, Madame Butterfly, El Diluvio que Viene, Golden Boy, Electra, Sugar, Little Malcolm y Almacenados, una obra dirigida por David Desola. Tan solo por mencionar algunos títulos.

Héctor Bonilla también incursionó en el cine a través de diferentes películas como: Un Padre no Tan Padre (2016), El Secreto Ocultor (2003) y Rojo Amanecer (1989). Asimismo, participó en el doblaje de cintas como El Libro de la Selva (2016) para dar vida al oso Baloo, Ana y Bruno (2017) como el Dr. Méndez, Ratatouille (2007) como Django y en Coco (2017) al interpretar al tío Óscar y el tío Felipe.

Pero eso no fue todo, pues el actor mexicano también formó parte del documental Porfirio Díaz: 100 años sin patria que fue producido por Discorey Channel, en donde dio vida al expresidente de México Porfirio Díaz.

¡No te lo pierdas!

Alex Carrillo, el ilustrador que enamoró al museo Disney

‘Entropía’: la exhibición de arte que se cuestiona el origen de todo

La despedida

Héctor Bonilla escribió hace 20 años su propio epitafio a forma de carta, la cual le dedicó a sus hijos, su esposa y algunos de sus nietos. “Se acabó la función, no estén chingando, el que me vio, me vio, no queda nada“, fueron algunas de las palabras que el actor incluyó. Si quieres escuchar el mensaje completo, aquí podrás hacerlo:

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter