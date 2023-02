Mérida, la nueva sede del WTA Open AKRON 2023

Este mes de febrero regresa a México el WTA Open AKRON, pero no en Zapopan, sino que se traslada a Mérida, de la mano de Gustavo Santoscoy García, quien funge como director de este torneo deportivo.

Mérida, también conocida como “La Ciudad Blanca” recibirá a tenistas de talla internacional para dar lo mejor de sí en el Mérida Open AKRON 2023, el primer certamen de categoría 250 que llega la ciudad yucateca.

Gustavo Santoscoy, director del certamen, habló en exclusiva con Forbes Life, sobre el Mérida Open AKRON 2023.

Foto: Gustavo Santoscoy

Para Santoscoy, el cambiar de sede solo se debe a que consideran a Mérida como una ciudad con potencial para albergar un evento de esta talla, “Mérida, en mi opinión, es la ciudad perfecta, con economía estable y mucho crecimiento”, además de que es considerada una de las ciudades más seguras en Latinoamérica y con una amplia oferta turística.

“Para nosotros poder albergar un gran torneo de esta magnitud requería una ciudad que reciba mucho turismo”, precisa el joven empresario.

Entre las 21 tenistas confirmadas que participarán en el Mérida Open AKRON, nos comenta Santoscoy, se encuentran Magda Linette de Polonia, Donna Vekić de Croacia, Sloane Stephens, quien levantó el trofeo en tierras tapatías este año y también fue ganadora en el Abierto de Estados Unidos en 2017; Nadia Podoroska, quien ganó el abierto de Kali la semana pasada.

En el lado de las mexicanas participarán Fernanda Contreras en el cuadro principal, Renata Zarazúa “con una invitación al cuadro de calificaciones” y María Fernanda Navarro, “una joven que está haciendo su debut en el tenis profesional y va a participar en el cuadro de calificación”.

Foto: cortesía

Además de la justa deportiva habrá un coctel de bienvenida, meet and greet y las jugadoras tendrán la oportunidad de visitar la ciudad de Mérida y realizar diversas actividades como visitar cenotes, centros culturales y pirámides, “tratamos de hacer que la experiencia de las jugadoras sea lo más amena posible, que se sientan en una vacación y no que están de trabajo”.

En cuanto al Yucatán Country Club, Gustavo Santoscoy señaló que las instalaciones brindan todas las facilidades para que las jugadoras del Mérida Open AKRON 2023 estén sumamente cómodas ya que al garantizarlo también se garantiza un espectáculo dentro de la cancha.

La bolsa es de 259 mil dólares y se reparte entre todo el cuadro que participa, aunque la ganadora accederá a un premio de aproximadamente 40 mil dólares.

En cuanto a los boletos, estos se podrán conseguir en la página Mérida Open AKRON 2023 y van desde los 400 pesos.

Gustavo Santoscoy invita a presenciar un evento deportivo sin precedentes en Yucarán y en toda Latinoamérica, “hablamos que es el cuarto torneo WTA en una lista privilegiada, junto a Monterrey, Guadalajara y Bogotá, realmente es un evento que viene a hacer historia, podemos presentar un gran espectáculo, pero también un gran ambiente familiar en donde pueden venir a pasarla bien”.

El cuadro de calificación del Mérida Open AKRON 2023 se jugará el 15 y 18 de febrero, mientras que el cuadro principal iniciará el 20 y culminará el 26 del mismo mes.

Además, la meta es que el Mérida Open AKRON 2023 se quede en la ciudad yucateca y sea parte del calendario de la WTA año tras año.

