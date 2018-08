Descubre por qué Punta Mita es el destino favorito de las celebridades

Punta Mita, el complejo turístico ubicado en la Riviera Nayarit, es famoso por sus residencias de lujo y por los hoteles de primera clase que alberga. Ambos, refugios de hospitalidad que lo han convertido, con el paso de los años, en el lugar favorito de las celebridades que buscan desconectarse del mundo para disfrutar sus atractivos naturales y alternar el tiempo entre las cristalinas aguas de sus playas, la arena blanca y la peculiar biodiversidad que rodea la península.

Celebridades como Justin Bieber, Selena Gomez, Beyoncé, Lady Gaga y la familia Kardashian, entre otras, han convertido a Punta Mita en su escape favorito para alejarse de su ajetreada vida y gozar de un verdadero paraíso mexicano. ¿Te has preguntado qué es lo que hace singular a este destino?

Además de sus playas, el complejo turístico de Punta Mita está equipado con amenidades que ofrecerán una experiencia única a sus visitantes. La combinación podría resumirse en un concepto de confort y lujo en un mismo lugar. Si aún no lo conoces, te invitamos a descubrir 5 características que hacen de Punta Mita el lugar preferido de los famosos y que, seguramente, lo convertirán en tu próximo destino a visitar.

1.- Su hospedaje de lujo

Punta Mita es una zona exclusiva, por lo que para ingresar en este complejo se tendrá que estar hospedado en alguno de sus dos hoteles: el Four Seasons o el St. Regis, ambos, grandes exponentes de la hospitalidad y que ofrecen las mejores instalaciones posibles, por lo cual harán más amena tu visita.

De igual manera existen otros complejos residenciales en los que te puedes alojar, por ejemplo, sus villas, algunas de ellas dadas de alta en plataformas como Airbnb y equipadas con lo necesario para hacer más placentera tu estancia en Punta Mita.

2.- Es un reino sibarita

Si eres un sibarita y aprecias la comida, Punta Mita es el lugar donde debes estar, ya que reúne una de las mejores ofertas de comida local. Dentro del complejo podrás encontrar restaurantes cuyas preparaciones provienen de experimentados chefs; basta recorrer la zona para toparte con gratas experiencias, empezando desde la mañana, con un desayuno en el Tail of the Whale, a un costado de los campos de golf, hasta una cena elegante y de autor en el restaurante Amara, del Four Seasons, el cual ofrece lo mejor de la cocina contemporánea asiática.

3.- Tiene una amplia gama de actividades acuáticas

Si te gusta la aventura, Punta Mita ofrece grandes actividades acuáticas que puedes realizar en sus instalaciones: desde practicar surf en sus aguas, que ofrecen olas apreciadas por los deportistas en el Pacífico, hasta hacer paddle board, sky o velero, entre otras opciones que ofrece Punta Mita Ocean Sports.

4.- La belleza de sus playas

La Península de Punta Mita se encuentra conformada por tres zonas: la Bahía de Banderas, el océano Pacífico y la Bahía de Litibú, cada una, con grandes playas en más de 14 kilómetros de costa. En cada zona encontrarás clubs de playas que te ofrecerán las mejores instalaciones para pasar horas disfrutando del sol, o si lo prefieres, al resguardo de albercas de primer nivel.

Pasarás horas admirando lo cristalino de sus aguas al caminar sobre su arena blanca, sumergiéndote en sus tranquilas aguas o, si eres más aventurero, seguramente aprovecharás la ocasión para nadar y recorrer la costa.

5.- Golf, tenis y spas

Porque no toda la diversión se encuentra en el agua, Punta Mita también tiene preparadas actividades recreativas y deportivas dentro de sus campos de golf y canchas tenis, los cuales cuentan con las mejores instalaciones y equipo, además del apoyo y asistencia personalizada de personal que estará pendiente de tus necesidades en todo momento.

Ahora, si lo que buscas es relajación, en Punta Mita encontrarás dos grandes spas: Remedé, en St. Regis, y Apuane, en Four Season, los cuales ofrecen los mejores tratamientos para que tu cuerpo deje atrás el estrés y regreses a casa renovado gracias a la ayuda de sus terapeutas e instalaciones.

¿Estás listo para comprobar de primera mano por qué este destino enamora a las celebridades?

