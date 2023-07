Punta Mita recibirá inversión de 500 mdd por construcción de dos hoteles

El complejo Punta Mita recibirá una inversión de 500 millones de dólares por a construcción de dos hoteles, gracias al acuerdo entre el desarrollador inmobiliario DINE y la gestora de hoteles de lujo Montage International.

Los hoteles Montage y Pendry abrirán sus puertas en el 2026, con una oferta de al menos 250 habitaciones y 120 residencias.

El monto de inversión en las construcciones provendrá de líneas de crédito, así como de recursos de la sociedad entre DINE y Montage International, dijeron ambas firmas.

La localización de los nuevos hoteles, les permitirá ofrecer a sus huéspedes acceso a las amenidades del complejo Punta Mita, como los campos de golf Jack Nicklaus Signature.

Al final, se espera que las construcciones ofrezcan modernas albercas, gimnasios, y la posibilidad de realizar actividades deportivas como padel y tennis.

El plan también incluye que el espacio cuente con espacios flexibles para eventos y reuniones.

El complejo Punta Mita se localiza en Bahía de Banderas, Nayarit, y también alberga desarrollos como The St. Regis Punta Mita Resort, Four Seasons Resort Punta Mita y el recientemente inaugurado NAVIVA by Four Seasons, marcas que brindan servicios de clase mundial.

