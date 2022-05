Disney presenta el teaser tráiler del live-action de Pinocho

Disney dio a conocer un adelanto del tráiler de su nueva película Pinocho live-action, una adaptación del cuento clásico que narra la historia de una marioneta que emprende una aventura para transformarse en un niño de verdad.

En el breve video se puede ver a Tom Hanks como Geppetto, al Hada Azul protagonizada por Cynthia Erivo, así como a las animaciones que dan vida a Pepe Grillo y a Pinocho, ya que en esta aproximación no se deja ver a Evan Ainsworth quien dará vida a la marioneta.

En el avance el protagonismo recae sobre Geppetto, quien aparece pidiendo un deseo a las estrellas y construyendo al muñeco de madera que más tarde se convertirá en su hijo. Además, es posible ver diferentes escenas que forman parte de las aventuras de Pinocho y Pepe Grillo.

La casa productora anunció hace unos meses que el live-action de Pinocho llegará en septiembre y en redes sociales se confirmó que el estreno será el 8 de septiembre. Además, se dio a conocer que la película no tendrá presencia en las salas de cine ya que llegará de forma exclusiva a la plataforma de streaming de Disney Plus.

Este es el elenco del live-action de Pinocho

Entre los actores que forman parte de esta producción se encuentran Tom Hanks, quién dará vida a Geppetto, Benjamín Evan Ainsworth en el papel de Pinocho, Joseph Gordon-Levitt como Pepe Grillo, Cynthia Erivo interpretará a la Hada Azul, Keegan-Michael Key en el personaje de El Honrado Juan, Luke Evans será el Cochero y Lorraine Bracco se unirá a la producción como Sofía la Gaviota, un nuevo personaje. Elvlargometraje corre a cargo de Robert Zemmeckis, quien también es coguionista en cojunto con Simon Farnaby. View this post on Instagram A post shared by Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla)

Sobre Pinocho

Pinocho, el cuento creado por Carlo Collodi en 1883, se llevó por primera vez a las pantallas en 1939 por el director Aleksandr Ptushko y cuenta con una duración de 72 minutos. La segunda adaptación y la más conocida llegó a los cines en 1940 a cargo de la compañía Wall Disney Productions, con una duración de 87 minutos.

En 1972 tuvo un remake en Italia, luego en 2013 en Alemania, años más tarde, en 2019 se estrenó una nueva versión italiana de Pinocho, la cual estuvo a cargo de Matteo Garrone y fue protagonizada por Roberto Benigni como Geppetto, tiempo después, en 2021 llegó la adaptación ruso-húngara del cuento clásico, dirigida por Vasily Rovenskiy. En este mismo año, además de la cinta de Robert Zemmeckis se lanzará una en stop-motion para Netflix, dirigida por Guillermo del Toro.

