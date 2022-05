Desde Cannes: Así se vivió el momento Palmarés

Después de que fueron proyectadas las 21 películas de la Competencia Oficial, la ceremonia de clausura en Cannes se llevó a cabo el día sábado con la presencia de celebridades internacionales como el español Javier Bardem y la estadunidense Andie McDowell, invitados del festival que se unieron a la ceremonia en la que el jurado presidido por el popular actor galo Vincent Lindon haría entrega de los premios oficiales.

Los momentos de premiación

La prensa internacional ve la transmisión de la ceremonia en una de las salas de exhibición del festival, lo cual permite que las reacciones a los nombres ganadores no solamente sean recibidos con aplausos, sino incluso a veces con sonoros abucheos y rechiflas. Con esa libertad de por medio, la prensa internacional celebró la gran mayoría de los premios otorgados.

Holy Spider

El primer galardón fue para la interpretación femenina atribuido a la actriz persa Zahra Amir Ebrahimi por la cruda película Holy Spider, que se estrenará en Latinoamerica en la plataforma de streaming Mubi. Ebrahimi dió un largo discurso en inglés, francés y persa en el que se vio reivindicada luego de que fuera expulsada de su país hace seis años por la filtración de un vídeo sexual.

Foto: EFE/EPA/JOHN PHILIPS / POOL.

A Boy from Heaven

El siguiente premio fue el de mejor guión otorgado al cineasta árabe Tarik Saleh por su película A Boy from Heaven. Posteriormente vino una enorme ovación para el ganador del premio a mejor actor: el coreano Song Kang Ho, que se hizo de gran fama internacional al protagonizar Parasite (2019) y que gracias a su desempeño en Broker del cineasta japonés Hirokazu Kore Eda finalmente se llevó el cotizado premio.

Actor Song Kang-ho (2-Derecha) Foto: EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT.

Después del emotivo discurso de Song Kang Ho, vitoreado por la prensa internacional, el Jurado otorgó un premio especial por el 75 aniversario del festival a los hermanos Dardenne por la película Tori y Lokita, sobre dos hermanos inmigrantes africanos que deben buscar la forma de sobrevivir en el duro entorno de la Francia urbana.

Otro de los premios que fue recibido con sonoros aplausos entre la prensa fue el premio a mejor dirección, atribuido al coreano Park Chan Wook (mejor conocido por Oldboy) por Decision to Leave, película que también se estrenará en la plataforma Mubi y que es una intrincada historia de crimen y romance. La película fue de las preferidas por la crítica internacional.

El gran premio del jurado, que sería algo similar a un “segundo lugar” fue sin duda el más controversial. El premio fue compartido entre el joven cineasta belga Lukas Dhont por su muy bien recibida Close y la celebrada cineasta francesa Claire Denis, cuya película Stars at Noon fue de las más atacadas por la prensa, por ello cuando se anunció su nombre, los abucheos abundaron en la sala e incluso hubo quienes gritaron insultos – en francés, desde luego- a la respetada cineasta.

La Palma de Oro

Foto: EFE/EPA/JOHN PHILIPS / POOL.

Finalmente, la cotizada Palma de Oro fue a parar a manos del cineasta sueco Ruben Östlund por su película The Triangle of Sadness, película de la que ya hablamos en este espacio y que es una coproducción de la productora mexicana Piano. El mexicano Julio Chavezmontes expresó en redes sociales su sorpresa y espera que la película sea bien recibida por las audiencias mexicanas en su estreno que está programado entre finales de este año e inicios del siguiente. La ceremonia finalizó con un enérgico Östlund pidiendo un grito a la audiencia presente en la ceremonia en un gesto similar al de hace cinco años, cuando ganó su primera Palma de Oro con su parodia del mundo del arte contemporáneo, The Square (2017).

