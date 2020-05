Un especialista de doc.com, la app gratuita que da la posibilidad de contar con asesoramiento y atención médica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de un profesional de la salud, todo esto, con un simple click; comparte 10 alimentos clave que no puedes dejar fuera de tu dieta para fortalecer tu sistema inmunológico, independientemente de esta adversidad por coronavirus.

La Dra. Grecia H. Rodríguez, comenta que existe una estrecha relación entre la nutrición y el sistema inmunitario. Algunos micronutrientes como la vitamina A (beta-careteno), ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina E, hierro, zinc, cobre y selenio, fungen como inmunomoduladores, es decir, son los encargados de ayudar a la producción de anticuerpos para protegernos de algunas enfermedades.

A continuación, te compartimos algunos de los alimentos que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), ayudan a favorecer la producción de células defensivas de forma más eficiente:

Almendras: Altas en vitamina B y E, además de grasas saludables, hierro, calcio y fósforo. Ajo: Alto en algunos micronutrientes como manganeso, vitamina B6, vitamina C y selenio. Arroz: Alto en minerales y vitamina D. Avena: Aporte de proteínas y vitaminas del complejo B. Brócoli: Posee vitaminas como la A, C, B1, B2, B3 y B6. Champiñones: Contienen grandes cantidades de vitamina B, riboflavina, niacina y selenio. Naranja y más cítricos: Altos en vitamina C. Maní: Alto en vitamina E. Semillas de girasol: Altas en selenio. Frutos secos como arándanos: Altos en zinc.

No olvides que para continuar fortaleciendo tu sistema inmunológico debes tener presente que dichos alimentos no evitan el contagio ni la transmisión de enfermedades, para ello es indispensable llevar a cabo las medidas higiénico-sanitarias conocidas. En estos momentos, cuando el coronavirus (COVID-19), se encuentra como una de las enfermedades que más preocupan al mundo entero, no podemos descuidar contar con una dieta saludable.

Te puede interesar: ¿Tienes depresión? Esta es la app que te ayudará profesionalmente a tratarla

Síguenos ahora en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí