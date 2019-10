El tráiler final de ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ llega con un toque de nostalgia

El último tráiler de “Star Wars: The Rise of Skywalker” llegó a casi dos meses del estreno de la película para revelar una lucha intensa entre los dos lados de la Fuerza.

La cinta cierra una la denominada saga Skywalker, compuesta por nueve películas, y por ello el tráiler tiene un toque de nostalgia al mostrar las últimas participaciones de personajes emblemáticos como la Princesa Leia y C-3PO.

En Estados Unidos comenzó hoy la preventa de boletos y de acuerdo con reportes de plataformas online que los comercializan y periodistas especializados, la película rompió los récords de ventas en la primera hora, superando incluso a “Avengers: Endgame”.

To date, #StaWars: #TheRiseofSkywalker has sold 45% more tickets on @atomtickets in the first hour of pre-sales than #AvengersEndgame did earlier this year. The first hour of pre-sales for SKYWALKER sets a new record for Atom Tickets.

— Brandon Katz (@Great_Katzby) October 22, 2019