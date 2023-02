Actores que han dado vida a Spider-Man

Spider-Man se ha colocado como uno de los superhéroes favoritos a lo largo de la historia, es por eso que lo hemos visto en innumerables cómics y en diferentes películas que han sido interpretadas por distintos actores.

En la lista de actores que han interpretado o prestado su voz para dar vida al Hombre Araña figuran Christopher Daniel Barnes, Josh Keaton, Shameik Moore y Chris Pine, sin embargo, aquí te hablaremos de aquellos que se convirtieron en un icono gracias a este personaje.

Nicholas Hammond

El actor estadounidense Nicholas Hammond fue uno de los primeros en dar vida a Spider-Man cuando se metió en el traje del superhéroe para dar paso a la serie The Amazing Spider-Man en 1977.

Tobey Maguire

Tobey Maguire es quizá uno de los actores que le dio mayor visibilidad al personaje gracias a que protagonizó la trilogía de Spider-Man en la pantalla grande durante los años 2000.

Andrew Garfield

Después de Tobey Maguire, fue Andrew Garfield quien en 2012 se metió en el traje del arácnido para darle un giro más moderno al superhéroe, sin embargo, su actuación solo tuvo lugar en dos entregas: The Amazing Spider-Man (2012) y The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro (2014).

Tom Holland

Actualmente Tom Holland es quien da vida a Spider-Man en las películas del UCM. La primera vez que el actor se puso el traje del superhéroe fue en 2016 para la cinta Capitán América: Civil War.

Después de esto, Tom Holland protagonizó una trilogía en solitario; Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) y Spider-Man: No Way Home (2022), además de dos películas con los vengadores; Avengers: Infinity War (2018) , Avengers: End Game (2019).

