Spider-Man Day: Próximas películas que se suman al universo de Spider-Man

Para celebrar el Spider-Man Day aquí te compartimos cuáles son los próximos estenos que formarán parte del universo de Spider-Man y las fechas en las que podrían debutar en la pantalla.

Madame Web

Madame Web contará la vida de Cassandra Web, una mujer ciega que sufre de miastenia (una condición que afecta huesos y ojos) y posee habilidades psíquicas. La película será protagonizada por Dakota Johnson (50 sombras de Grey, 2015) como Casssandra y Sidney Sweeney (Euphoria, 2019) como Julia Carpenter.

El personaje de Web fue creado en 1980 por el dibujante Denny O’Neil para The Amazing Spider-Man #210. En los cómics Cassandra fue presentada como una anciana que se convertía en la mentora de Peter Parker, quien, al morir le transmitía sus poderes a Julia Carpenter, la segunda Spider-Woman. La fecha de estreno de este filme fue reprogramada para junio de 2024.

Kraven el cazador

Esta cinta dirigida por J.C Chandor y protagonizada por Taylor-Johnson nos traerá la historia de Kraven, uno de los enemigos de Spider-Man que a la vez ha sido presentado como un antihéroe. El metraje estará inspirado en los cómics La última cacería de Kraven en donde Spider-Man es derrotado y Kraven adopta la personalidad de “The Spider” para perseguir a otro de sus enemigos.

Aunque su fecha de estreno estaba prevista para el próximo 6 de octubre, los percances ocurridos en Hollywood han provodado que su debút se posponga para 2024.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse dará continuidad a lo sucedido en Spider-Man: a través del Spider-Verso en donde Miles intenta escapar de un universo al que no pertenece, mientras hace todo lo posible por detener un evento canónico y La Mancha cobra más poder.

Este largometraje cerreará la exitosa saga de animación creada por Sony y traerá a nuevos personajes. Aunque su estreno estaba previsto para marzo de 2024, su debut podría posponerse para el 2025.

Venom 3

La cinta dirigida por Kelly Marcel dará continuidad a Venom: Habrá matanza (2021). Aunque por el momento no se han ofrecido detalles sobre el argumento de esta entrega, se puede suponer que el simbionte podría saltar a otra realidad debido a que es consciente de que existen otras líneas.

Y dando seguimiento a las escenas poscréditos que formaron parte de la última película de Venom, también es posible intuir que Venom 3 podría incluir un crossoveer entre Venom y Spider-Man. El estreno de esta cinta, está previsto para julio de 2024.

