Reseña: ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’

La nueva película de Marvel, Ant-Man and the Wasp: Quantumania prometió ser tan atractiva como las cintas de Avengers y aunque consiguió su objetivo, también tuvo ligeros tropiezos.

¿De qué va Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Tal como se anticipaba, en Ant-Man and the Wasp: Quantumania veremos a Scott Lang, Hope van Dyne, Janet Van Dyne, al Dr. Hank Pym y a Cassie Lang navegar por el Reino Cuántico para descubrir que existen diferentes formas de vida.

Pero en aquél asombroso reino el peligro también acecha, así que deberán involucrarse en una nueva batalla para salir de ahí y evitar que el anunciado villano Kang El Conquistador —interpretado por Jonathan Majors— escape.

Lo que conecta en la historia

Probablemente te preguntarás de qué manera se introducirá a Kang El Conquistador en la historia, luego de otras producciones de Marvel ya nos dieron algunas pistas al respecto, pero la respuesta es simple; será de un salto retrospectivo que poco a poco será develado por Hope van Dyne.

Foto: Cortesía de Disney+

La manera en la que se narra la llegada de Kang es acertada y no deja huecos en la historia, por lo tanto, hablamos de que se trata de una inclusión bien lograda. Pero eso no es todo, también se comenzará a construir la llegada de un nuevo superhéroe, se trata del alter ego de Cassie Lang quién poco a poco descubrirá su vocación.

Aspectos que podrían decepcionarte

Si bien es cierto, con Ant-Man and the Wasp: Quantumania se espera la llegada de dos grandes villanos que tienen origen en los cómics. Sin embargo, el desarrollo de M.O.D.O.K resulta insuficiente, ¿por qué? Porque este no solo trae de regreso a una personaje de la primera entrega de Ant-Man que no funciona para esta parte de la historia, además desperdicia el potencial que tiene el mismo villano.

Foto: Cortesía de Disney+

Esto, sumado a que la recreación gráfica del Reino Cuántico y del mismo M.O.D.O.K. resulta desatinada . Tanto, que en algún punto de la cinta, la inmesa cabeza de M.O.D.O.K. te hará recordar el holograma de Thor: Love and Thunder.

Por otro lado, se presentan nuevos personajes que demuestran un gran potencial de batalla y de los que se podría sospechar mayor protagonismo, pero estos solo se convierten en figuras fugaces que pudieron haber sumado más puntos a la historia.

Foto: Cortesía de Disney+

El plus de la historia

Pero más allá de los aciertos y desaciertos, Ant-Man and the Wasp: Quantumania tiene un plus, pues nos anticipa que seguiremos viendo a Kang dentro del UCM y es que este personaje dará mayor sentido al argumento de los multiversos. Esto se menciona a lo largo de la historia pero se confirma en una de las escenas poscréditos.

Foto: Cortesía de Disney+

Sin duda, la cinta logró su cometido y se convirtió en una película similiar a Avengers gracias a que presentó adecuadamente un nuevo reino, a las batallas que se libraron y a la manera en la que se desarrolló la historia, lo que le permitió abrir exitosamente las puertas para la llegada de la tan esperada Fase 5 del UCM.

