Alice in Borderland: Lo que debes saber de cara a la segunda temporada

Netflix recientemente anunció cuáles serán sus estrenos para este mes de diciembre y uno de los más esperados es la segunda temporada de Alice in Borderland, una serie japonesa de ciencia ficción que desde la primera temporada nos dejó pegados al sofá y con las palomitas en el regazo.

Por si no has visto la precuela, esto es lo que debes saber antes de ver la segunda temporada el próximo 22 de diciembre:

1.- Supervivencia en una ciudad distópica

Si viste el Juego del Calamar —que se estrenó después que Alice— entenderás la tensión de ver una serie así. Alice in Borderland nos cuenta la historia de un fanático a los videojuegos que, junto a sus dos amigos, queda atrapados en una realidad paralela de Tokio y deben superar diversos juegos sádicos para sobrevivir. Hasta aquí sin spoilers.

Las pruebas que pasarán te dejarán con ganas de saber más y más sobre la aventura de los jóvenes o con cierta sensación de tensión. Puede que ambas. La cuestión está en si disfrutas estas sensaciones o no.

2.- Su base es un manga

Alice in Borderland, protagonizada por Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya, está basada en el manga Imawa no Kuni no Alice, de Hari Aso, quien confesó que los personajes Arisu y Usagi tienen mucho de su personalidad.

El manga comprende 62 capítulos, de los que hasta el momento, con la primera temporada de la serie de Netflix, se ha cubierto casi la mitad, por lo que se espera que los próximos episodios nos terminen de contar la historia, aunque no está confirmado si esta será la última temporada o piensan alargarla.

3.- No es lo mismo que el Juego del Calamar

Aunque verás mucha sangre y escenas impactantes en este estreno de Netflix, la trama no es similar en nada. Mientras que en la serie coreana se peleaba por un premio y hacía una crítica social, aquí las misiones son para sobrevivir, además de que hay suspenso porque los incautos buscan descubrir qué hay detrás de esta inmersión en un mundo agreste.

Para poder comprender qué viene en esta segunda temporada de Alice in Borderland, considerada una de las series japonesas de Netflix con más fans, te sugerimos sumergirte en la primera temporada y descubrir el inicio de esta trama que tiene cautivados a sus seguidores.

