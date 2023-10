‘Loki’: Todo lo que debes saber, antes de ver la segunda temporada

El estreno de la segunda temporada de Loki está cada vez más cerca y antes de que eso suceda, aquí te decimos todo lo que debes saber sobre la tan esperada serie de Marvel.

Un repaso por la primera entrega

En la primera temporada de Loki, el Dios del engaño escapa de Nueva York en 2012 pero es arrestado por la Autoridad de Variación Temporal (TVA por sus siglas en inglés), y descubre que dicha organización fue creada para imponer orden en una única línea del tiempo sagrada. Aquellos que se desvíen de la misma línea tendrán que ser desintegrados.

Aunque el protagonista intenta escapar no lo consigue, así que decide colaborar con la TVA para atrapar a un poderoso enemigo: una variante de sí mismo. Con el paso del tiempo, Loki descubre que durante los eventos apocalípticos es posible manipular la línea del tiempo sin ser detectado y esto le ayuda a encontrar a la variante que busca: Sylvie.

Sylvie ha desatado caos en diferentes lugares y generado eventos nexus para acercarse a los guardianes del tiempo con el fin de eliminarlos. Cuando queda varada al borde del apocalipsis con Loki se dan la oportunidad de conocerse mejor y crean un evento nexus para escapar.

Sylvie descubre que los miembros de la TVA son variantes a los que les han borrado la memoria, así que los elimina para descubrir que se trata de robots. Cuando Loki es “podado” despierta en el vacío y se encuentra con muchas variantes de sí mismo que lo ayudarán a enfrentarse a una gran nube dimensional. Posteriormente se encuentra con “Aquél que permanece“, la mente maestra detrás de la TVA, a quien Sylvie mata tras empujar a Loki a una puerta del tiempo, provocando una ruptura de la línea temporal.

6 aspectos imperdibles sobre la segunda tempora de Loki

1. El inicio

Si bien el Dios del engaño se integró al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en 2011 con la cinta Thor, cobró mayor protagonismo con su propia serie: Loki, la cual se estrenó en 2021 para ofrecer un vistazo profundo a la vida del mismo.

Foto: Cortesía Marvel Studios.

2. Las líneas del tiempo

La serie que sigue al antihéroe ha dado un paso más allá en su historia con la llegada de su segunda temporada, misma que explorará diferentes líneas del tiempo, dimensiones y personajes que probablemente se sumarán a la nueva fase del UCM.

Foto: Cortesía Disney+.

3. El reparto

Tom Hiddleston regresa como Loki junto a Sophia Di Martino (Sylvie), Gugu Mbatha-Raw (Renslayer), Wunmi Mosaku (Hunter B-15), Tara Strong (Miss Minutes), Neil Ellice, Jonathan Majors y Owen Wilson (Mobius), a ellos se suman Rafael Casal, Kate Dickie, Liz Carr y Ke Huy Quan.

Foto: Cortesía de Disney+

4. Sobre los reshoots

De acuerdo con información develada por Variety, la filmación de Loki no se extendió más tiempo debido a que no hubo regrabaciones adicionales. Un hecho que coloca a esta serie como la primera del UCM que no lo requirió.

Foto: Cortesía Disney+.

5. La crítica

A pocos días de su estreno, la segunda temporada de Loki ha dado paso a variadas críticas. Mientras algunos consideran que ofrece la misma fórmula que ha marcado las producciones más recientes de Marvel, otros apuntan que su principal éxito se basa en los bucles y las paradojas temporales que se incluyeron, un hecho que ha superado las expectativas. Por el momento, Loki ha sido calificada por Rotten Tomatoes con un 82%.

Foto: Cortesía de Disney+

6. El gran estreno

Loki llegará a la pantalla a través de Disney+ el próximo 5 de octubre de este año y contará con seis episodios que se estrenarán uno por uno hasta el 9 de noviembre, cuando la segunda temporada llegue a su fin.

