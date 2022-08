Anne Heche: Una vida con grandes películas

Este día se anunció el deceso de la actriz Anne Heche. Hace justo una semana, el viernes 5 de agosto, la actriz se impactó contra una residencia en Los Ángeles tras salir de la carretera.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Fue inducida al coma y esta semana la familia de Anne Heche asumió que la actriz de 53 años no despertaría dado que su estado de salud era “extremadamente crítico“. Los médicos le diagnosticaron muerte cerebral.

Te presentamos un resumen sobre su carrerea en el mundo cinematográfico.

Foto: Anne Heche/Getty Images

Trayectoria de Anne Heche

Anne Heche nació el 25 de mayo de 1969 en Aurora, Ohio, Estados Unidos. Su carrera como actriz comenzó a los 12 años en un café teatro con el que apoyaba los gastos de su casa. Años después llegó una oportunidad cuando un cazatalentos la invitó a participar en la serie “As the world Turns“, pero ella decidió no aceptar la oferta y continuar apoyando a su familia.

A los 17 años decidió abandonar sus estudios, solo contaba con la secundaria, y se embarcó en una nueva aventura en Nueva York donde debutó en la serie “Another World“, interpretando a las gemelas Vicki Hudson Frame y Marley McKinnon durante cuatro años, actuación que le valió un Daytime Emmy Award en 1991.

Esto te interesa: Olivia Newton-John: Trayectoria de la actriz y cantante

Tras recibir el premio Anne Heche optó por abandonar la serie y comenzar una carrera cinematográfica.

Entre las múltiples películas en las que participó destacan “Donnie Brasco”, de 1997, una película sobre gánsteres donde interpretó el papel de la esposa de Joseph Pistone, actuación a cargo de Jonny Depp, y en donde también actuó Al Pacino.

En ese mismo año participó junto a Tommy Lee Jones en la cinta “Volcano” que se convirtió en un éxito en la taquilla; además de la película “La Cortina de Humo”, del corte de sátira política, al lado de Robert De Niro, Kirsten Dunst y Dustin Hoffman.

Foto: Anne Heche/Getty Images

¡No te lo pierdas!: El mexicano Rodrigo Prieto dirigirá la película de Netflix de “Pedro Páramo”

Posterior a esto destacó en cintas como “Siete días y siete noches”, de 1998, donde actuó junto a Harrison Ford; en ese mismo año participó en el remake de “Psicosis“, donde interpretó a Marión Crane, y en el thriller “Return to Paradaise”, al lado de Vince Vaughn y Joaquin Phoenix.

Tras su rompimiento con Ellen, Anne Heche rehízo su vida al lado del camarógrafo Coleman Laffon, con quien se casó y tuvo a su primer hijo en 2002. Cinco años después se anunció el divorcio y Anne comenzó una relación con James Tupper, a quien conoció en el rodaje de la serie “Men In Trees“, inspirada en Doctor en Alaska, donde ella fue la protagonista.

De esta relación, que duró hasta el 2018, Heche tuvo a su segundo hijo, en 2009.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter