Olivia Newton-John: la cantante que debutó en Hollywood

La actriz y cantante Olivia Newton-John murió este lunes a los 73 años de edad, en su casa, al sur de California, de acuerdo con su marido, John Easterling, quien compartió la noticia a través de sus redes sociales.

A pesar de que esta noticia fue dada a conocer por la familia de la actriz, no se revelaron las causas de su deceso. Sin embargo, se sabe que la cantante luchó contra el cáncer de mama por más de tres décadas, luego de que en 1992 fuera diagnosticada con tal padecimiento. Un motivo por el que se convirtió en una activista destaca contra dicha enfermedad y por el cual creó un centro de investigación.

“Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama“, indicó el esposo, quien pidió que “en lugar de flores” los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, la cual se dedica a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

La carrera de una gran actriz y cantante

El primer acercamiento que Olivia Newton-John tuvo con el mundo del espectáculo fue en 1965, cuando se incorporó a Funny Things Happen Down Under, una película musical. No obstante, se dio a conocer mundialmente con el álbum If Not for You en 1971 .

Dos años después lanzó su segundo álbum Let me be ther, con el que ganó un Grammy como Mejor Intérprete Country en ese mismo año. Este hecho le abrió las puertas al mercado norteamericano, en donde encontró una oportunidad para incursionar en el cine. De esta manera debutó en una de las cintas más exitosas de Hollywood; Grease —conocido en español como Vaselina—, en donde interpretó a Sandy Olsson.

Gracias a Vaselina Olivia Newton-John recibió tres certificados de oro por temas como “You Are The One That I Want”, “Summer Nights” y “Hopelessly devoted to You”, debido a que con dichos sencillos vendió más de un millón de copias.

Para 1974 su fama se había consolidado en Estados Unidos y ya era poseedora de tres Grammys. Después de tan grandes aciertos, su carrera siguió por el camino de la actuación, para participar en producciones como Xanadú (1980) y Tal para cual (1983), sin embargo, ninguna de estas películas alcanzó el mismo éxito que Vaselina.

Peo lo anterior no impidió que Olivia Newton-John continuara con su carrera como cantante, pues tiempo después lanzó álbumes como Indigo: Women of Song (2006) y Two Strong Hearts Live (2015). Además actuó en películas como Los padrinos de la boda (2011) y El Muy Excelente Sr. Dundee (2020).

Aunque Newton-John (Reino Unido, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”, su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical Grease.

*Con información de EFE

