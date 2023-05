Martin Scorsese aterriza en Cannes: Presentación de ‘Killers of the Flower Moon’

“Tengo casi ochenta años…¿qué otra cosa voy a hacer?” Así respondió el cineasta italoamericano Martin Scorsese durante la conferencia de prensa de su más reciente película Killers of the Flower Moon, después de que un miembro de la prensa estadounidense le preguntara sobre el por qué tomar el riesgo de adaptar un material tan denso como el libro en el que está basada. Scorsese estuvo acompañado de Leonardo Di Caprio, Robert De Niro, Lily Gladstone y Chief Standing Bear, jefe de la nación osage, pueblo originario cuya historia de genocidio está al centro de la película.

Basada en el denso libro de David Grann, Killers of the Flower Moon se dirige por un sentido de justicia que se basa en conocer y empatizar con un fragmento de la historia de los Estados Unidos que resulta vergonzoso y profundamente revelador del mito fundacional de los Estados Unidos. La película, producida por Apple TV, no se limita a dar un simple recuento de los hechos, sino que toma el tiempo necesario para crear una contundente denuncia a la nación estadounidense pregona una cultura genocida, racista y ambiciosa.

La película está ambientada durante la década de 1920 en Fairfax, que en aquel entonces tenía los mayores ingresos per cápita de la época con los indios de la Nación Osage como principales beneficiarios, tiene como uno de sus protagonistas a Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), un veterano de la Primera Guerra -para la que solamente fungió como cocinero-, quien llega a Fairfax para sumarse a los negocios que maneja su tío William “The King” Hale (Robert De Niro), un influyente y poderoso personaje que le sugiere a Ernest que se case con Mollie (Lily Gladstone), integrante de una de las tantas familias de pueblos originarios.

A lo largo de más de tres horas, que gracias al trabajo de edición de la veterana Thelma Schoonmaker y la claridad narrativa de Scorsese fluyen con gran agilidad, la película se convierte en una saga criminal que retoma elementos de trabajos previos del mismo Scorsese como la actividad criminal de Buenos muchachos (1990), las tensiones entre grupos y clases de Kundun (1997), la rampante violencia en el corazón de Estados Unidos de Pandillas de Nueva York (2002), la infinita y corrosiva codicia de El lobo de Wall Street (2013) y la intrincada red criminal de intimidación presente en Boardwalk Empire (2010).

Durante la conferencia de prensa, Leonardo Di Caprio atinó a señalar que una de las virtudes más notorias de Scorsese como cineasta es su interés por abordar historias que no temen mostrar la faceta menos favorable de su nación. Para ello, Scorsese sostuvo reuniones con miembros de la nación osage quienes fungieron como asesores para la película y que impactaron profundamente su proceso creativo: “Lo supe cuando escuché cuáles son sus valores sobre el amor, el respeto y el amor a la tierra, y no estoy hablando de convertir esto en un tema político; Estoy hablando realmente de cómo vivir en este planeta; me reorientaba cada vez que lo escuchaba”

