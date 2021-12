Richard Madden, detrás de Cámaras

Tras su exitoso papel en la serie Game of Thrones, Richard Madden avanza con firmeza en la industria del entretenimiento, generando una onda expansiva a su paso, que alcanza nuevos terrenos, más allá de su primera inmersión en el universo cinematográfico de Marvel. Calvin Klein encontró en él la imagen del hombre actual que se atreve a correr riesgos sin dejar atrás su identidad vulnerable y autorreflexiva; la personificación de su nueva fragancia masculina.

Desde Londres, Madden abre espacio en su apretada agenda para compartir con el equipo de Forbes Life esta nueva faceta como embajador de la firma de moda y los desafíos que ha sorteado para ser considerado como uno de los actores más sobresalientes de la actualidad.

Foto: ©Thomas Legrand/Calvin Klein.

¿Qué significa para ti la campaña alrededor de la nueva fragancia de Calvin Klein?

Defy es ese concepto que empieza con la idea de definirte a ti mismo. Creo que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido dudas sobre el camino que debemos tomar. El mensaje alienta a superar tus propias limitaciones y expectativas. Para mí, se trata menos de definiciones externas y más acerca de pensamientos internos.

¿Cómo conservas el balance en tu vida, dada la incertidumbre del último año? ¿Aprendiste algo al respecto?

Soy terrible para encontrar el balance. Lo cierto es que, el año pasado, aprendí a tomarme un momento para mí. También encontré la oportunidad de producir algo muy personal.

¿Cuál ha sido tu personaje más desafiante?

Foto: ©Thomas Legrand/Calvin Klein.

Todos los personajes que he interpretado me han retado de diferentes maneras. Acabo de terminar Eternals y puedo decir que dar vida a un superhéroe no es sencillo, porque debes encontrar la manera de conectar con él y hacerlo sentir real. Siempre busco algo que me ayude a definir si soy bueno para hacerlo o lo suficientemente valiente para intentarlo.

