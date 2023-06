Esto sabemos sobre ‘The Brave and the Bold’, la nueva película de Batman

DC Studios continúa trabajando en la reestructura de sus contenidos y uno de los proyectos que se perfila entre los más importantes es The Brave and the Bold, la nueva película de Batman. Te contamos todo lo que se sabe al respecto.

¿De qué tratará The Brave and the Bold?

Hasta el momento, lo único que se sabe es que el film girará en torno a Batman y Robin, y que la identidad de este último personaje será la de Damian Wayne, el hijo biológico de Bruce y Talia al Ghul.

La nueva película de Batman estará inspirada en los comics homónimos, escritos por Grant Morrison, en donde el vigilante de la noche y su ayudante combaten el crimen.

Detalles de producción

Respecto al elenco, aún no se ha develado quién podría ponerse el traje del Caballero de la Noche, lo que sí es un hecho es que no habrá ninguna relación con el Batman de Robert Pattinson, ni con el de Ben Affleck. Tampoco se han ofrecido detalles de los actores que podrían ser parte del film.

Sobre la direccion de la nueva película de Batman, se especula que el cineasta argentino Andy Muschietti sería quien podría tomar la batuta del proyecto, aunque este dato aún no ha sido confirmado por Warner Bros.

Muschietti ha trabajado en varias ocasiones con esta casa productora. En 2017 estuvo a cargo de la cinta IT, este año estrenará su más reciente proyecto; The Flash y próximamente estará al frente de la serie precuela de It, titulada como Welcome to Derry.

Otro aspecto a considerar sobre The Brave and the Bold, es que la nueva película de Batman aún se encuentra en etapas de desarrollo por eso todavía no se sabe cuál podría ser su fecha de lanzamiento.

