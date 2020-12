Final de temporada de ‘The Mandalorian’ revela sorprendente noticia

La segunda temporada de ‘The Mandalorian’ cerró con un gran éxito en Disney+. La producción sorprendió con uno de los mejores capítulos de la serie que reinventa el universo de Star Wars, regalando en la escena postcréditos una sorprendente noticia para los seguidores.

La compañía aprovechó la exposición que tendría el final para dar a conocer que el personaje de Boba Fett tendrá su propia serie original dentro de Disney+.

También puedes leer: 6 datos que todo fan debe conocer de ‘The Mandalorian’ temporada 2

“The Book of Boba Fett” es el nombre de esta producción; según lo que nos presentó en el final de ‘The Mandalorian’, llegará al catálogo en diciembre del próximo año.

Temuera Morrison regresó al Universo de Star Wars en esta temporada de The Mandalorian, con su papel de Boba Fett. Foto: Cortesía Disney+.

En la escena se puede apreciar a Boba Fett y Fennec Shand llegando al palacio de Jabba the Hut, encontrando a Bib Fortuna, el antiguo esbirro de Jabba, quien se ha quedado con el poder. Esto no durará mucho: Boba Fett reclama el trono de Jabba, postrándose en él con un final más que épico.

Hasta ahora poco se sabe de esta nueva serie que se suma a las diez anunciadas previamente en el Disney Inventor Day del Universo de Star Wars. Lo que nos queda claro es que tanto Ming-na Wen y Temuera Morrison regresarán en sus papeles de Fennec Shand y Boba Fett.

‘The Mandalorian’ fue el escenario perfecto para introducir a estos personajes de vuelta. Con su desarrollo, más detalles que unen a las historias se hacen presentes, con personajes y sucesos que han marcado las historias dentro de Star Wars.

Así como The Book of Boba Fett, Disney trabaja en otras series como Ashoka, Lando, Andor, Obi-Wan Kenobi, A Droid Story, The Acolyte, The Bad Batch, Visions y Rangers of the New Republic.

Te puede interesar: Estos fueron los anuncios más sorprendentes del Disney Investor Day

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí