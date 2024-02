La película ‘The Eras ​​Tour’ de Taylor Swift llega al streaming de Disney

Taylor Swift anunció que la versión cinematográfica de su sexta gira de conciertos, The Eras Tour, estará disponible para su transmisión el próximo mes en Disney+, lo que marca una gran victoria para la plataforma de streaming.

Taylor Swift dio el anuncio en Instagram y comentó que estaba “encantada” de avisar que había “encontrado un casa de streaming para The Eras Tour Concert Film”, que estará disponible a partir del 15 de marzo.

El CEO Disney, Bob Iger, también informó la noticia este miércoles en la conferencia sobre resultados financieros de Disney, y dijo al New York Times que la película era “electrizante” y “un verdadero fenómeno”.

Taylor Swift también anunció que la versión en streaming mostrará el concierto completo por primera vez, e incluirá cuatro canciones adicionales de los sets acústicos en los que interpreta canciones sorpresa.

La cinta The Eras Tour obtuvo 261 millones de dólares en ventas de taquilla mundial durante su proyección limitada el otoño pasado, según BoxOfficeMojo.

Forbes estima que la riqueza de Taylor Swift alcanza los 1,100 millones de dólares. Aún se desconoce cuánto pagó Disney para conseguir los derechos de la película.

The Eras Tour Concert Film ha estado disponible para rentar por pedido desde el 13 de diciembre a través de Amazon Prime y Apple TV por 19.89 dólares; aunque Taylor Swift recordó que no se mencionó dónde “viviría” permanentemente la película. La estrella no trabajó con ningún estudio cuando la película llegó a los cines, sino que la distribuyó a través de AMC Theatres.

La multimillonaria trabajo anteriormente con Netflix, que alberga su documental Miss Americana y anteriormente su película de conciertos de la gira Reputation, y Disney+, que tiene Folklore: The Long Pond Studio Sessions.

Sólo en su primer fin de semana, la película The Eras Tour consolidó su lugar como la cinta de concierto con mayor recaudación , superando los 73 millones de dólares de Justin Bieber: Never Say Never de 2011 y los 72 millones de dólares de la película de Michael Jackson, This Is It.

