DeNuestraRevista: El alma del stop-motion

El mensaje de Guillermo del Toro que se transmitió antes del estreno de Pinocchio, en el marco de la edición XX del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), se quedó grabado hondamente en la memoria de Sofía Carrillo. En el instante que el galardonado cineasta tapatío destacó la participación de mexicanos en la realización de su sueño más entrañable, ella recordó la primera vez que caminó por los espacios que se convertirían en El Taller del Chucho, y la emoción de trabajar en cada tarea encomendada.

“Luego, ver la película fue precioso. Ese momento me tocó”. La ganadora de dos premios Ariel al mejor cortometraje animado con Prita Noire y Cerulia, es una de los siete creadores que fueron seleccionados para poner en marcha lo que en un principio se conoció como el Centro Internacional de Animación. El proyecto impulsado por Del Toro (apodado con afecto El Taller del Chucho) desde que inició sus operaciones en 2021, ha permitido a este destacado grupo de cineastas desarrollar sus competencias y ser mentores de una nueva generación de artistas que, al igual que ellos, son apasionados de la técnica stop-motion.

Al dejar en manos de este estudio de animación, con sede en Guadalajara, algunas de las secuencias más simbólicas de su adaptación de Pinocho, Del Toro abrió la puerta para exponer al mundo el potencial del talento mexicano, y para al equipo fue una oportunidad de asomarse a un mundo extraordinario.

Este espacio creativo mantuvo una comunicación muy estrecha con la primera unidad de producción instalada en el estudio ShadowMachine, en Portland. Sofía narra que aprendió mucho sobre el tratamiento de las telas para el vestuario de los conejos negros de la muerte; marionetas que construyó el experimentado escultor y productor León Fernández, y que fueron diseñadas por Guy Davis.

La confección fue minuciosa. “Resolvimos el patrón, evitando arrugas específicas para el movimiento que tenían que hacer las marionetas. Tuvimos que pegar una por una las escamitas y plumitas del abrigo. Fue un trabajo, incluso, meditativo”, comenta Sofía Carrillo, miembro del Academy of Motion Picture and Sciences (Oscar) desde 2018.

Lograr que todos los engranes funcionaran eficazmente en términos de tiempo, cronograma y presupuesto, por citar algunos aspectos, fue el desafío que asumió Angélica Lares como supervisora de Producción de Pinocchio, a la par de Estrella Araiza. La también directora de El Taller del Chucho se involucró en algunas versiones de live-action films que sirvieron de referencia al actor para dar personalidad a los conejos esqueléticos.

La película es capaz de hablarle a cada espectador de manera distinta. “En lo personal, me hizo ver que la felicidad es tan momentánea, tan fugaz…”, narra Angélica, mientras nos muestra su piel erizada por aquellas reflexiones que tuvo al ver el filme completo en diferentes ocasiones.

El propósito de apoyar el crecimiento del talento local emergente con el que se fundó este espacio creativo se cumple con creces gracias a Pinocchio, recalca Angélica Lares. Además, agrega, se ha vigorizado al punto de convertirse en un lugar que inspira a jóvenes de toda Latinoamérica porque funge como un “puente” artístico con mercados consolidados en la región.

“Este año seguiremos con los talleres de formación y buscaremos una mayor vinculación con instituciones educativas dentro y fuera de México. A finales de 2022 trajimos a un grupo de alumnos del Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia, y la experiencia fue muy alentadora”.

El tapatío Sergio Valdivia se integró al estudio de animación aun siendo muy joven. Su trabajo en la segunda unidad de producción lo llevó a la primera unidad en Portland, convirtiéndose así en el único animador mexicano en formar parte del crew que estaba establecido en Oregón.

Para Sergio, el stop-motion es una técnica muy valiosa. “Tiene una naturaleza lenta, y eso crea una coraza de paciencia. Pero creo que la paciencia es una virtud muy bonita en los seres humanos”, opina, desde una de las sedes en Estados Unidos del icónico estudio de animación Laika, donde participa en la realización de Wildwood.

La técnica se remonta siglos, pero el animador mexicano coincide con su preceptor Luis Téllez (uno de “Los Siete Magníficos” del taller) en que, si bien, se puede aprender y perfeccionar con el tiempo, lo que no se puede replicar es la originalidad de las historias. Y Pinocchio ha sido para él una lección de vida.

“Cómo conectas con los personajes y cómo puedes ponerle parte de tu alma a esos personajes es parte del reto diario”. No obstante, revela que lo más impactante para él ha sido la conexión que ha logrado establecer con personas de El Salvador, Honduras y otros países de América Latina.

“Alguien me escribió que no sabía qué estudiar, pero que, cuando supo de mi trabajo, decidió retomar sus clases de animación”. Ya lo dijo con toda claridad Guillermo del Toro:

“La animación es el vehículo perfecto para abordar grandes equipos del universo de quienes somos. Lo repito de nuevo, lo siento: la animación no es un género para niños; es un arte, un medio para hablar y abordar cine”.

SENSIBILIDAD QUE CONMUEVE AL MUNDO

En la entrega de los Critics Choice Awards 2023 Pinocchio, de Guillermo del Toro, (producida por Netflix, ShadowMachine, Double Dare You y The Jim Henson Company) se afirmó como la Mejor Película Animada; esto, después de triunfar en la edición 80 de los Golden Globes 2023. También se encuentra nominada para los Producers Guild of America Awards (PGA) y se perfila como una de las producciones favoritas para los premios Oscar.