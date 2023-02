‘The Whale’: ¿De qué trata la película de Brendan Fraser?

The Whale, la cinta protagonizada por Brendan Fraser y dirigida por Darren Aronofsky se ha convertido en una de las favoritas de cara a los premios Oscar. Si todavía no la has visto, aquí te decimos de qué trata y la historia que hay detrás de ella.

¿De qué va The Whale?

Esta historia narra la vida de Charlie, un profesor de 272 kilos que se aisló del mundo después de haber perdido a su pareja, a quien consideraba como el amor de su vida.

Aunque tal reclución no ha sido total pues aún mantiene contacto con sus alumnos a través de una computadora que utiliza para dar clases en línea, mientras enfrenta diferentes problemas de salud debido a su condición.

Un día, cuando Charlie descubre que le queda poco tiempo de vida, decide buscar a su hija adolescente para reconectar con ella, sin embargo, esta no será una tarea fácil pues entre ambos existen diferentes barreras que el protagonista intentará derrumbar poco a poco.

La historia detrás de The Whale

Lo primero a destacar es que The Whale es una adaptación cinematográfica de la obra de teatro homónima de Samuel D. Hunter que se estrenó en 2012. Y debido a que el guion de la película fue adaptado por el mismo Hunter, se sabe que la historia del film es fiel a la original.

Sobre la historia que inspiró la obra, el autor de la misma confesó que gran parte de ella está inspirada en algunos aspectos de su vida, tales como la sexualidad, los transtornos alimenticios y la comunidad religiosa, no obstante, ha declarado que no se trata de una obra autobiográfica.

A través de The Whale podrás sumergierte en una historia llena de empatía, autoaceptación, tristeza, amor y esperanza.

