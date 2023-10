Cartelera cultural del fin semana en la Ciudad de México

Si este fin de semana tu plan es permanecer en la Ciudad de México y aún no tienes idea de qué hacer, te presentamos las siguientes experiencias y eventos culturales que la ciudad tiene para ti.

The Disney Gala: Celebrating Animation in Style

¿Te imaginas recrear las más icónicas películas de Disney en vestidos de gala? Pues esto es lo que podrás ver este fin de semana en la CDMX a través de la exposición The Disney Gala: Celebrating Animation in Style, que celebra la moda detrás de los personajes que marcaron nuestra infancia a través de colecciones de 11 diseñadores mexicanos y que se enmarca en la celebración de los 100 años de The Walt Disney Company.

Los diseñadores que dieron muestra de su talento fueron Adriana Macías, Alexia Ulibarri, Anuar Layon, Armando Takeda, Benito Santos, Daniel Herranz, Diego Zúñiga, Macario Jiménez, Pink Magnolia, Vero Días y Vero Solís, creando vestuario inspirado en películas como La Cencienta, La Bella Durmiente, La Sirenita, Blanca Nieves y los siete enanos, entre otras.

La exposición de cada una de las piezas inspiradas en las películas más representativas de Disney estarán disponibles en el Museo Soumaya Plaza Carso hasta el 19 de noviembre.

Lugar : Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, Granada, delegación Miguel Hidalgo.

: Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, Granada, delegación Miguel Hidalgo. Horario: 10:30 a 18:30 horas.

Toto y Pez

Toto es un ave que sueña no con volar, sino con ser un poeta, algo fuera de lugar para las demás aves que esperan que él solo vuele. En contraparte su mejor amigo, Pez, disfruta alzar las alas y levantar el vuelo, pero sus diferentes formas de pensar no intervienen en la amistad que ambos mantienen, Pez acepta a su amigo tal y como es.

Toto y Pez es una obra de teatro para todo tipo de público que nos brinda un mensaje impactante y divertido sobre la tolerancia, el amor propio, la diversidad, así como las expectativas que la sociedad tiene sobre nosotros y cómo a veces nuestros deseos no encajan con lo que se espera que seamos.

La obra está escrita y dirigida por Luis Eduardo Yee, además de que es producida por La Máquina del Tiempo producciones y Los Bocanegra, sin duda un excelente plan para este fin de semana en la CDMX.

Donde : T eatro El Granero Xavier Rojas , Paseo de la Reforma s/n, esquina con Campo Marte, Chapultepec Polanco, delegación Miguel Hidalgo.

: T , Paseo de la Reforma s/n, esquina con Campo Marte, Chapultepec Polanco, delegación Miguel Hidalgo. Horario: Sábado y domingo 12:30 horas.

OFUNAM

Si lo tuyo es la música clásica, no debes perderte la tercera temporada de este 2023 de la OFUNAM, que presenta su programa “Foco en Viena 1900” y este sábado 28 de octubre nos ofrece un espectáculo musical digno de admirarse.

Los músicos presentarán las Siete canciones tempranas de Alban Berg:

I. Nacht (Noche)

II. Schilflied (Canción de caña)

III. Die Nachtigall (El ruiseñor)

IV. Traumgekrönt (Coronado en sueños)

V. Im Zimmer (Dentro del cuarto)

VI. Liebesode (Oda al amor)

VII. Sommertage (Días de verano)

En su programa, la OFUNAM califica estas piezas musicales como “un diálogo entre la atonalidad del siglo XX y la tradición de los Lieder románticos alemanes”.

En la segunda parte del concierto la orquesta de la máxima casa de estudios interpretará la Sinfonía número 4 de Gustav Mahler, “una obra que explora la inocencia de la infancia y la espiritualidad, completada por el compositor poco después de cumplir los 40 años”.

Donde : Sala Nezahualcóyotl , Av. Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria, delegación Coyoacán.

: , Av. Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria, delegación Coyoacán. Horario: 20:00 horas.

La CDMX es una de las ciudades que más oferta cultural tiene, así que aprovecha, sal a descubrir todo lo que tiene preparada para ti, tus amigos y familiares este fin de semana.

