HBO anuncia todo el contenido original que llegará este 2021

HBO está listo para seguir conquistando a sus suscriptores durante este 2021. Mediante un evento virtual presentado por Warner Media Latin America, la compañía anunció por primera ocasión las novedades de sus producciones originales que tiene preparadas HBO para el público de la región.

Los nuevos títulos llegarán a robustecer la extensa oferta del catálogo del servidor. Gustavo Grossmann, líder de GE Networks para WarnerMedia Latin America, fue el encargado de dar a conocer estas noticias, entre las que destacan nuevas temporadas de ‘Succession’ e ‘Insecure’, la segunda parte de la polémica docuserie ‘The Vow’, así como sorpresas entre las que destacan el anunció de la miniserie ‘Mare of Easttown’, protagonizada por Kate Winslet.

El 2021 será un año como pocos. Desde distintas regiones también llegará contenido exclusivo como las series españolas ‘La zona’ y ‘El día de mañana’ junto con la primera serie noruega de la compañía, ‘Beforeigners’ que ya empieza a llamar la atención, así como ‘Beartown’, la producción sueca basada en la novela del mismo nombre.

La segunda temporada de la serie de producción brasileña, Hard, regresa a HBO con nuevos capítulos. Foto: Cortesía HBO.

Además de la ya mencionada ‘Mare of Easttown’, otras series originales se estrenarán este año: como la argentina ‘Entre hombres’, ‘The Nevers’ y ‘El huésped americano’, —esta última, brasileña con talento internacional—.

Desde el talento mexicano, la compañía anunció la llegada de ‘Amsterdam’, producción formada entre México y Uruguay que sigue a una pareja que decide separarse amistosamente, excepto que no pueden definir qué hacer con su perro.

Para Brasil la oferta original continúa con la llegada de ‘Área de servicio’, mientras que en Argentina se espera una tercera temporada de ‘El jardín de bronce’.

El universo de ‘Game of Thrones’ continúa a diez años de su primera temporada. Foto: HBO

El director mencionó que se acerca el décimo aniversario de la exitosa serie ‘Game of Thrones’, por lo que confirmó que se celebrará el 2022 con la precuela ‘House of the dragon’. Asimismo, compartió series que regresan con nuevas temporadas: ‘Succession’ con una tercera temporada; ‘In treatment’ con su cuarta entrega —protagonizada por Uzo Aduba—; ‘Insecure’ para su cierre con una quinta temporada; y la miniserie brasileña ‘Hard’.

Nuevos secretos serán descubiertos en la segunda parte de ‘The Vow’, la docuserie que narra las vivencias de ex miembros del grupo liderado por Keith Raniere. Foto: HBO.

En cuanto a las historias de no-ficción que llegan a la pantalla de HBO este año se encuentran: ‘The lady and the dale’. También un documental sobre el reconocido cantante internacional Sergio Mendes, ‘In the key of joy’ y una serie documental del cantante brasileño Paulinho Moska llamada ‘Tu casa es mi casa’.

En cuanto a las cintas originales se espera la llegada de ‘Twist’, una película con el sello de HBO Latin America Movies, protagonizada por Michael Caine, Lena Headey y Rafa Law, basada en la novela de Oliver Twist de Charles Dickens.

