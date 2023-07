‘Succession’ y ‘The Last of Us’ lideran las nominaciones a los Emmy 2023

‘Succession’: 4 aspectos que nos dejó el final de la serie

‘The Last of Us’ y otras producciones afectadas por la huelga de guionistas

Este miércoles 12 de julio se reveló la lista de nominados a la 75.ª edición de los Premios Emmy, desde el Hollywood Athletic Club. La ceremonia virtual fue presentada por la nominada al premio Emmy, Yvette Nicole Brown y el presidente de la Academia de Televisión Frank Scherma.

Tal como se esperaba Succession arrasó en esta edición al obtener 27 nominaciones al Emmy, pero no fue la única serie de HBO Max que lo consiguió, pues The Last of Us logró 24, mientras que The White Lotus recibió 23.

Lista de nominados a los Emmy 2023

Mejor dirección para una serie de comedia

Bill Hader — Barry

Christopher Storer — The Bear

The Marvelous Mrs. Maisel — The Marvelous Mrs. Maisel

Mary Lou Belli — The Ms. Pat Show

Declan Lowney — Ted Lasso

Tim Burton — Wednesday

Mejor dirección para una serie dramática

Benjamin Caron — Andor

Dearbhla Walsh — Bad Sisters

Peter Hoar — The Last Of Us

Andrij Parekh — Succession

Mark Mylod — Succession

Lorene Scafaria — Succession

Mike White — The White Lotus

Serie dramática

Andor

Better Call Saul

The Crown

La casa del dragón

The Last Of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Serie de comedia

Colegio Abbott

Barry

The Bear

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders In The Building

Ted Lasso

Wednesday

Miniserie o serie antológica

Beef

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daisy Jones & the Six

Fleishman está en apuros

Obi-Wan Kenobi

Mejor actor principal en una serie de comedia

Bill Hader — Barry

Jason Segel — Shrinking

Martin Short — Only Murders In The Building

Jason Sudeikis — Ted Lasso

Jeremy Allen — The Bear

Mejor actor principal en una serie de drama

Jeff Bridges — The Old Man

Brian Cox — Succession

Kieran Culkin — Succession

Bob Odenkirk — Better Call Saul

Pedro Pascal — The Last Of Us

Jeremy Strong — Succession

Mejor actriz principal en una serie de drama

Sharon Horgan — Bad Sisters

Melanie Lynskey — Yellowjackets

Elisabeth Moss — The Handmaid’s Tale

Bella Ramsey — The Last of Us

Keri Russell — La diplomática

Sarah Snook — Succession

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Christina Applegate — Dead to Me

Rachel Brosnahan — The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson — Colegio Abbott

Natasha Lyonne — Poker Face

Jenna Ortega — Wednesday

Entrega de los Emmy 2023

La entrega de los Emmy 2023 se llevará a cabo el lunes 18 de septiembre, en el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter