HBO Max revela la fecha de estreno de ‘And just like that’ con nuevo trailer

‘And just like that‘, el reboot de la serie ‘Sex and the city’, ya tiene fecha de estreno en HBO Max. La compañía de streaming compartió la noticia acompañada del trailer oficial que muestra el regreso de los emblemáticos personajes que hicieran historia años atrás.

Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) están listas para ofrecer nuevas aventuras desde la ciudad de Nueva York. Los años han pasado, pero las historias entre ellas no.

Gran parte del reparto original estará de vuelta en esta nueva aventura Foto: Cortesía.

El nuevo capítulo de lo que fuera ‘Sex and the city’, nos adentrará por la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30, hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50.

‘And just like that’ llegará justo antes de finalizar este año. Los dos primeros capítulos se estrenarán el jueves 9 de diciembre, mientras que los posteriores se estrenarán cada semana en HBO Max.

Muchas sorpresas están por venir. Parte del elenco anunciado elenco previamente se encuentra: Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler.

La cuenta regresiva para el estreno de ‘And just like that’ ha comenzado.

