‘Perry Mason’: El remake de los 60s llega a HBO con estos grandes actores

El remake de la serie televisiva de los 60s, ‘Perry Mason’, llegó para sorprender a los suscriptores de HBO. Estrenada hace unas semanas, la producción trae una fresca propuesta de esta serie policiaca que aborda un caso desgarrador como eje central de su trama.

La calidad de las producciones de HBO respalda la serie de ‘Perry Mason’. El equipo de trabajo se destaca por el talento de sus escritores, productores, directores, y sobre todo, por el reparto actoral que da vida a los personajes centrales de la historia.

Tal es el caso de John Lithgow y Juliet Rylance, quienes forman parte esencial de la trama, como hemos podido ver en los primeros capítulos de la serie.

HBO compartió para Forbes Life una entrevista exclusiva que se realizó a ambos actores, y en la que se podrá descubrir qué significó para ellos ‘Perry Mason’. Conocerás más de cerca su sentir respecto al formar parte de esta mega producción; quien apunta a estar dentro de las mejores series del año.

John Lithgow interpreta Elias Birchard

El consagrado actor John Lithgow personifica a Elias Birchard, mejor conocido como E.B., un abogado que le asigna recurrentemente trabajo al investigador privado Perry Mason, quien comparte algunos aspectos de su relación con el personaje.

¿Qué te atrajo de Perry Mason y cómo llegaste a involucrarte?

JL: Lo primero que escuché fue que cuando me lo ofrecieron ya había muchas cosas en su lugar, incluido Tim Van Patten, un director con el que siempre había querido trabajar. Resultó que tenía razón, es un hombre maravilloso y un gran director. Toda la noción de Matthew Rhys interpretando a Perry Mason me fascinó; eso automáticamente lo convirtió en un proyecto muy diferente.

Se me presentó como una reinvención muy audaz y, en cierto sentido, una serie completamente nueva. Cuando me enviaron el guión, estaba claro en las páginas que estos tipos -los escritores del programa, Ron Fitzgerald y Rolin Jones- eran ingeniosos y originales. El hecho de que se desarrollara en Los Ángeles en la década de 1930 también se me hizo muy emocionante. Es una gran época. Los Ángeles es una ciudad maravillosamente corrupta y siempre lo ha sido. – Este espectáculo- tiene todos los elementos de Chinatown, una de mis películas favoritas.

Fue el guión en primer lugar, y este mundo que parecía saltar de la página al leerlo. La década de 1930 es un período tan fabuloso para establecer una historia. Y los personajes también se sintieron dibujados como el mundo en el que habitan. Luego, agregas a Tim Van Patten y HBO y de repente se vuelve algo muy emocionante.

¿Cuál fue su conocimiento previo de la historia de Perry Mason?

JL: Nunca había leído los libros, para mí todo se trataba de la serie de televisión. Ha sido la plantilla para dramas de procesos legales desde entonces. Fue un espectáculo divertido, pero ahora lo miras atrás y parece muy antiguo; nada como lo que hemos hecho con él. Los escritores del programa se han sumergido en la historia de Los Ángeles para encontrar personajes extraordinarios, para convertirse en personajes de la serie.

El Perry Mason original es muy querido para mí, ya que solía verlo con mi padre. Creo que fue un domingo por la tarde en el Reino Unido y realmente me encantó. Soy un gran admirador del drama judicial. En el centro de Perry Mason hay una persona luchando a través de la corrupción, buscando la verdad. Ese centro permanece muy intacto en nuestro show.

E.B no es un personaje de las historia original, pero es importante para la serie como mentor de Perry Mason ¿Qué más puedes contarnos sobre él?

JL: EB no es joven, sus mejores días han quedado atrás, ¡pero creo que incluso en sus mejores días no fue un gran abogado! Está un poco alejado de eso, y recuerda los días en que era uno de los grandes entre los abogados de Los Ángeles cuando conocía a todos y sabía qué hilos debía tocar.

Era un poco corrupto y realmente hizo que las cosas sucedieran para los clientes ricos, pero ha pasado mucho tiempo desde que tuvo ese tipo de viveza. Necesita mucho un gran caso. Pero entonces el caso -en la serie- resulta ser mucho más grande de lo que puede manejar. Confía completamente en dos personas, una de ellas es Perry Mason y la otra es su asistente Della Street.

¿Te inspiraste en alguien en particular para tu personaje?

JL: Me inspiré en mí mismo. ¡Es un viejo tonto y me temo que mi autoestima me está aludiendo gradualmente en la vejez! Mientras todos los demás piensan en cuán diferentes son Perry, Paulm Drake y Della, EB es un personaje completamente nuevo, por lo que fue maravilloso. Aprendes mucho sobre EB en la trayectoria de su historia. Al principio parece muy seguro de sí mismo, dominante y poderoso, pero poco a poco comienza a desmoronarse. La idea, originalmente en esta historia, es que Perry Mason tome el lugar de su mentor, por lo que tuvieron que crear un personaje bastante fascinante que finalmente ceda el paso a Perry.

Juliet Rylance interpreta a Della Street

Por su parte, Juliet Rylance, quien interpreta a Della Street, la fiel y leal secretaria judicial de Elias Birchard, tuvo un reto más importante al representar un personaje ya conocido.

¿Cómo te acercaste a interpretar a un personaje más conocido?

JR: Fue desalentador ¡Todavía se siente bastante desalentador! Me encanta la Della Street original y siempre he sido una gran admiradora de Barbara Hale, que la interpretó en la serie de televisión. Lo interesante de Della que leí fue que ella es muy diferente al comienzo de la historia. Es ingeniosa y está llena de regresos, pero hay algo tranquilo y poco confiado en ella. Ella no habla mucho en los primeros episodios como EB, solo observa, y la narrativa de que ella y Perry no se quieren mucho inmediatamente le da a Della una frustración.

Ella es la secretaria de confianza de largos años de EB que también lleva a cabo el trabajo de todos los asociados del abogado que hace mucho tiempo dejaron su empresa. Creo que lo que hay debajo de la superficie para Della en el origen de esta historia, es su propio deseo de ser vista y aceptada como una mujer inteligente y altamente capaz. En cada escena en la que estoy, los hombres que rodean a Della conducen todo. Ella está en este mundo, llevando esta lucha feminista e intentando dirigir a todos en una -diferente- dirección.

¿Qué fue lo que más destacó del rodaje para ti?

JL: La producción y el diseño del vestuario fueron tan extraordinarios, fue genial ingresar a ese mundo, pero también fue genial ingresar a ese mundo en mi ciudad natal. Ver partes de la ciudad que nunca antes había visto. ¡Era como una excursión histórica por Los Ángeles todas las mañanas! Hubo estos edificios en el centro, gracias a Dios que no habían sido demolidos como la mayoría de ellos, donde fue muy emocionante crear ese mundo. Leí una maravillosa reseña de la serie que dice que es la serie más hermosa que se haya creado y creo que es porque es algo maravilloso de crear si lo haces bien.

Es así como cada semana un nuevo capítulo de ‘Perry Mason’ será liberado por HBO, podrás seguir de cerca la participación de ambos actores en esta serie que ha llegado a la oferta de la compañía sumando importantes críticas.

