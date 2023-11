Jenna Ortega y Jacob Elordi serían perfectos para el reboot de ‘Crepúsculo’

Jacob Elordi y Jenna Ortega serían los actores elegidos por Catherine Hardwicke, directora de la cinta Crepúsculo (2008), para protagonizar el reboot de la saga.

Esta declaración fue hecha por la misma Hardwicke durante un episodio del podcast Happy, Sad, Confused, cuando el presentador Josh Horowitz sugirió a Jacob Elordi y Jenna Ortega como protagonistas de la historia.

¿Por qué estos actores serían los indicados?

“¿Has visto Saltburn? Es increíble. Probablemente hoy sería Edward. Exactamente”, mencionó Hardwicke respecto a Jacob Elordi, quien recientemente protagonizó la película Priscilla de Sofia Coppola y Saltburn de Emerald Fennell.

En cuanto al papel de Bella, la cineasta señaló que Jenna Ortega sería la actriz indicada para interpretarla. Vale la pena recordar que Ortega se ha convertido en la reina de la saga Scream y en la estrella de Wednesday.

¿Veremos un reboot de Crepúsculo?

Hace tiempo Lionsgate Televisión anunció que estaba trabajando en el desarrollo de una versión televisiva de la saga escrita por Stephenie Meyer. Uno de los pocos detalles revelados fue que la serie sería dirigida por la misma Catherine Hardwicke.

Y aunque no se ha dicho nada más sobre esta producción, ya se tienen a los primeros candidatos para protagonizar la historia. Aunque vale la pena destacar que no se trata de una selección oficial y que los actores no han llegado a ningún acuerdo.

La selección de Robert Pattinson y Kristen Stewart

Durante su participación en el podcast, Catherine Hardwicke recordó cómo fue el proceso de selección para Bella y Edward en la película original de Crepúsculo y reveló que el estudio se cuestionó sobre Pattinson, debido a que se preguntaban si el actor era suficientemente guapo para interpretar al vampiro.

Sin embargo, Hardwicke aseguró que después de realizar distintas audiciones en su propia casa y revisar los metrajes grabados supo que los actores funcionaban en persona y en la pantalla.

