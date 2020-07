(EFE).- Admirada desde el feminismo juvenil, Kristen Stewart es además parte del colectivo LGBT, y todo un ídolo de la generación “millennial”. Y eso que no utiliza redes sociales: lleva sin publicar en Twitter desde 2017 y en 2015 se abrió un perfil en Instagram para borrarlo ese mismo año.

No le ha hecho falta utilizarlas para seguir siendo una estrella. Y ahora, vuelve a brillar dando un salto como directora en uno de los cortometrajes de la serie de Netflix “Homemade”, sobre lo que dijo: “Estoy agradecida y liberada ante la idea”, en declaraciones publicadas por Elle.

LINAJE DE HOLLYWOOD

Su primer papel con repercusión vino en 2002, cuando compartió reparto con Jodie Foster en “Panic Room”. La interpretación de Stewart, que enamoró a la crítica, le valió su primera nominación a los Young Artist Awards.

Una nominación que repitió, también con reconocimiento de la crítica, un año después con “Cold Creek Manor”. A partir de ahí, siguió concadenando papeles en producciones tanto “indies” como hollywoodienses, por ejemplo: “Speak” (2004), “Zathura” (2005) o “In the land of women” (2007). Hasta que su primera etapa llegó, literalmente, al crepúsculo.

Y es que si hubo un papel que catapultó a la fama a Kristen Stewart, fue el de protagonista en las películas de la saga “Twilight”, basadas en la tetralogía literaria homónima de Stephanie Meyer. Así fue como obtuvo su billete de ida al firmamento de los famosos, convirtiéndose en un ídolo juvenil.

La actriz fue elegida en 2008 para dar vida a Bella Swan en las cinco películas de la adaptación cinematográfica: “Twilight” (2008), “The Twilight Saga: New Moon” (2009), “The Twilight Saga: Eclipse” (2010), “The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1” (2011) y “The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2” (2012).

CORONADA TRAS EL AMANECER

Pero la carrera de Kristen Stewart continuó tras Crepúsculo y Blancanieves. Ya antes su filmografía era extensa, y después no hizo más que crecer junto con sus nominaciones a distintos premios. Ha ganado un BAFTA, un Young Artist Awards, un Premio César, siete MTV Movie Awards, y once Teen Choice Awards; entre otros.

Algunos de sus trabajos más destacados son: “The Runaways” (2010), “On the Road” (2012), “Camp X-Ray” (2014), “Equals” (2015), “Café Society” (2016), “Lizzie” (2018), “Charlie’s Angels” (2019) y “Underwater” (2020). Además, se estrenó como co-directora en el videoclip musical “Take Me To The South” (2014) de Sage and The Saints. Y es modelo de Chanel y Balenciaga.

En su vida personal, una vez terminado su capítulo con, Robert Pattinson, Kristen Stewart ha mantenido relaciones principalmente con mujeres: en marzo de 2016 estuvo con la cantante Soko, y en julio de ese mismo año con la productora Alicia Cargile. También fue relacionada con la cantautora St. Vincent.

Tras eso, y hasta 2018 Kristen salió con la modelo de Victoria Secret, Stella Maxwell, y más tarde mantuvo un romance con la bloguera de moda y estilista Sara Dinkin. Antes y después ha habido rumores que la han relacionado con otras compañeras de reparto y celebridades femeninas.

Actualmente tiene una relación con la guionista Dylan Meyer, que le dedicó este mensaje de cumpleaños a través de Instagram: “es el cumpleaños de mi persona favorita y deseo que todo el mundo sepa los preciosos sentimientos que tengo por ella”, escribió. Y añadió: “La vida es un suspiro en esta tierra, comparte tu tiempo con quien te inspire a ser la mejor versión de ti misma”.

Sobre la eterna pregunta de si es lesbiana o bisexual, la actriz se mostró contundente en sus declaraciones a Nylon allá por 2015: “si sientes de verdad que tienes que definirte, y eres capaz de cuadrarlo en esos parámetros, hazlo”. Y añadió: “soy actriz. Vivo en el jodido mundo de la ambigüedad y me encanta”. Además, dio la clave para encontrar las respuestas sobre ella: “búscame en Google”.

Algo que quizá tenga su explicación en declaraciones en septiembre de 2019 a Harper’s Bazaar, donde Kristen Stewart desveló que había recibido presiones del tipo: “Hazte un favor y no te dejes ver en público de la mano de tu novia, así podrás trabajar en una película de Marvel”, le habrían dicho, y añadió que gente de la industria le dijo: “no se puede saber que eres lesbiana”.

Sea como sea, la actriz y directora, definiciones parámetros al margen, dejó de ocultarse hace bastante. No solo en aquel monólogo, sino con sus parejas. Ha seguido y sigue trabajando, y este parece ser su año de consagración: tras celebrar su entrada en la treintena, será directora en Netflix y, además, Princesa de Gales.

