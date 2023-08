‘Maestro’: La nueva película escrita, dirigida y protagonizada por Bradley Cooper

8 películas mexicanas que pronto prodrás ver en Netflix

Maestro, el largometraje dirigido, escrito y protagonizado por Bradley Cooper llegará de forma limitada a algunas salas de cine el 7 de diciembre de 2023 para posteriormente sumarse a la plataforma de Netflix.

Después de su trabajo como director en la cinta ganadora al Oscar Nace una estrella (2018) Bradley Cooper regresa con un nuevo filme que ya se anuncia como candidata a la próxima edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

¿De qué va Maestro?

Maestro, la segunda cinta dirigida por Bradley Cooper contará la historia de un amor imponente entre el compositor y director de orquesta Leonard Bernstein y la actriz costarricense Felicia Montealegre Cohn Bernstein, a través de la familia y los compromisos que mantuvieron unidos a este matrimonio durante 25 años.

La cinta biográfica recorrerá 30 años de la extensa vida de Bernstein, quien falleció en 1990, y hará un especial énfasis en la relación que este mismo mantuvo con Felicia Montealegre Cohn Bernstein para mostrar cómo fue el encuentro inicial y los desafíos que enfrentó tal matrimonio.

El elenco

Maestro es protagonizada por Carey Mulligan (Never Let Me Go, 2010), Bradley Cooper (Nace una estrella, 2018), Matt Bomer (El precio del mañana, 2011), Maya Hawke (Stranger Things, 2019-2024), Sarah Silverman (Ralph el demoledor, 2012), Josh Hamilton (Los elegidos, 2013) y Gideon Glick (White Noise, 2022) tan sólo por nombrar a algunos.

Sobre la producción

Tal como se mencionaba al inicio, Maestro fue dirigida y escrita por Bradley Cooper, quien además se desempeña como productor junto a Martin Scorsese, Fred Berner, Steven Spielberg, Amy Durning y Kristie Macosko Krieger.

Carey Mulligan como Felicia Montealegre y Bradley Cooper como Leonard Bernstein (Director/Escritor) en Maestro. Foto: Jason McDonald/Netflix.



La nueva producción tendrá un estreno limitado en cines selectos en diciembre de 2023 y a partir del 20 del mismo mes, estará disponible en la plataforma de Netflix.

